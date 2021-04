Une vidéo épique de la NASA célèbre les 40 ans de la navette spatiale

Cela fait 40 ans que la première navette spatiale de la NASA est montée en orbite et l’agence spatiale a dévoilé une nouvelle vidéo pour commémorer ce premier vol, qui a ouvert l’accès à l’espace d’une manière jamais vue auparavant.

La première mission de navette spatiale de la NASA, STS-1 à bord de l’orbiteur Columbia, a décollé du Kennedy Space Center de la NASA près d’Orlando le 12 avril 1981. Pour y arriver, le vol a dû surmonter de nombreux défis budgétaires, chronologiques et de conception en cours de route. . Les Américains assistant au lancement en Floride, près d’Orlando, ont sauté de haut en bas et ont applaudi, la nouvelle vidéo de la NASA diffusée sur YouTube.

Des images d’archives montrent l’équipage qui se lance dans l’espace. Outre quelques tuiles de bouclier thermique perdues en cours de route, le vol s’est bien déroulé et a permis à l’équipage de revenir normalement après un vol d’essai de deux jours, le 14 avril. « Notre objectif est avant tout de nous assurer que l’équipage se lèvera comme nous le souhaitons. », a déclaré Bob Crippen, membre d’équipage, lors d’une conférence de presse à cette époque.

En photos: Premier vol de la navette spatiale de la NASA, STS-1 sur Columbia

La navette spatiale Columbia, le premier orbiteur de la NASA, est éclairée dans cette scène nocturne de la rampe de lancement 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, pendant les préparatifs du premier vol (STS-1) du nouveau système de vaisseau spatial réutilisable de la NASA. . Cette photo a été prise en mars 1981 avant le lancement de Columbia le 12 avril 1981. (Crédit d’image: NASA)

STS-1 a été le premier lancement depuis le sol américain depuis le projet d’essai Apollo-Soyouz de 1975; Les Américains étaient heureux de voir des astronautes repartir de Floride, à peu près de la même manière que les débuts du programme d’équipage commercial l’ont fait en 2020 après une sécheresse de neuf ans de lancements en provenance des États-Unis. (Le dernier lancement de la navette remonte à 2011, bien que les astronautes aient volé à bord du vaisseau spatial russe Soyouz depuis le Kazakhstan dans les années intermédiaires.)

Le programme de navette était unique en ce qu’il permettait aux astronautes d’atterrir sur une piste, souligne la vidéo de la NASA, contrairement à tout autre programme humain avant elle. Le programme s’est avéré plus coûteux à lancer que prévu, mais ses réalisations ont été remarquables – lancement d’observatoires célèbres tels que Hubble et Chandra, et aide à la construction de la Station spatiale internationale.

La vidéo montre quelques indices sur les divers types d’astronautes que la navette a mis en orbite. Sally Ride – montré brièvement dans la vidéo – a été la première femme américaine dans l’espace en 1984 et, après sa mort, a également été révélée comme la première astronaute LGBTQ + connue.

En rapport: La montre numérique Casio célèbre le 40e anniversaire du lancement de la première navette spatiale

D’autres exemples de navette de jalons culturels autorisés comprenaient le premier afro-américain (Guion Bluford), le premier asiatique-américain (Ellison Onizuka), le premier commandant de la navette spatiale (Eileen Collins) et de nombreux astronautes internationaux, ce dernier arrangement conduisant à des accords intergouvernementaux a finalement constitué la colonne vertébrale du programme ISS. En fait, l’ISS n’était pas la première station spatiale à laquelle une navette était amarrée; c’était la station spatiale russo-soviétique Mir, pendant le programme navette-Mir des années 1990.

La vidéo mentionne également que la navette persiste pendant 30 ans de missions et continue de revenir à son mandat d’amener des personnes dans l’espace. Bien que la vidéo n’en fasse pas spécifiquement mention, la génération des opérations comprenait également deux accidents mortels – Challenger en 1986 (qui a tué Onizuka, première enseignante dans l’espace Christa McAuliffe et cinq autres) et le Catastrophe de Columbia en 2003 qui a tué sept autres astronautes. Ces incidents ont chacun forcé la suspension du programme tandis que la NASA a corrigé les failles sous-jacentes de la navette. La navette a cependant continué les deux fois et a aidé à terminer la première phase de la construction de l’ISS.

2021 marque également le dixième anniversaire de la retraite de la navette; les le dernier vol était STS-135 , dont l’atterrissage le 21 juillet 2011 est montré dans la vidéo (c’est celui dans l’obscurité avec les traînées qui coulent derrière les ailes de la navette.) L’héritage de la navette occupe toujours une place importante après une décennie, Hubble fonctionnant toujours bien grâce aux efforts de plusieurs Les équipages de réparation et de mise à niveau des astronautes et Lego libérant l’un des orbiteurs emblématiques (Discovery) comme un nouvel ensemble il y a à peine quelques semaines – sans parler de la prospérité de l’ISS après plus de 20 ans d’occupation humaine continue.

