Une variante sud-africaine du COVID-19 pourrait fournir une meilleure immunité contre d’autres mutations, selon une petite étude

Les mutations du coronavirus ont freiné les programmes mondiaux de vaccination après que les vaccins existants se sont avérés offrir moins de protection contre eux.

Les scientifiques préviennent que le potentiel augmente pour d’autres coronavirus de franchir la barrière des espèces.

Une nouvelle étude préliminaire – basée sur un petit échantillon – a suggéré que des personnes précédemment infectées par le COVID-19 variante identifiée en Afrique du Sud pourrait avoir une meilleure immunité contre d’autres coronavirus mutations, ont déclaré des experts mercredi. Les résultats, issus d’une recherche non encore examinée par des pairs par l’équipe de scientifiques sud-africains qui ont découvert la variante 501Y.V2, laissent espérer que les vaccins calqués sur la souche pourraient protéger contre les mutations futures. Seulement quatre pour cent d’un échantillon de 55 patients atteints de 501Y.V2 n’ont pas réussi à neutraliser l’infection par le coronavirus d’origine variante, selon les données présentées par une cohorte de scientifiques dans le cadre du Network Genomic Surveillance South Africa (NGS-SA).

Identifiée à la fin de l’année dernière, la variante est devenue la souche dominante dans la nation africaine la plus touchée par la pandémie, alimentant la deuxième vague d’infections et retardant le début des vaccinations en février.

Le principal virologue Tulio de Oliveira, a déclaré lors d’une vidéoconférence à laquelle assistaient de hauts ministres du gouvernement que « le 501Y.V2 peut produire un niveau élevé d’anticorps capables de se neutraliser », a-t-il déclaré, ajoutant que la réponse immunitaire surpasse les variantes précédentes.

Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré lors de la même réunion que cette découverte était « une bonne nouvelle pour tous » car elle donnait un énorme coup de pouce au contrôle de la pandémie.

Coronavirus les mutations – certaines plus contagieuses – avaient mis un frein aux programmes mondiaux de vaccination après que les vaccins existants se sont avérés offrir moins de protection contre eux.

Ces dernières semaines, les fabricants se sont précipités pour peaufiner leurs formules en réponse à la propagation de nouvelles variantes.

La société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé la semaine dernière qu’elle commencerait à la mi-mars un essai clinique d’une version de son vaccin spécifique à la variante sud-africaine.

Le conseiller principal du gouvernement et épidémiologiste de premier plan, Salim Abdool Karim, a expliqué que les injections développées par Pfizer / BioNTech et Moderna utilisent la technologie de l’ARNm pour provoquer la production d’anticorps, et que le développement récent est de bon augure pour la réalisation de l’immunité.

« Ces résultats nous indiquent essentiellement que nous avons de bonnes chances de succès si nous fabriquons un vaccin basé sur celui-ci », a-t-il déclaré.

