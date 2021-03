Une toute nouvelle gamme de produits PlayStation Merch officiels est maintenant disponible chez Numskull

Êtes-vous fan de PlayStation et en êtes-vous fier? Sony n’a jamais hésité à coller sa marque sur toutes sortes de produits – le symbole PS et ces formes emblématiques ornent toutes sortes de vêtements et d’accessoires. Si vous recherchez les derniers produits officiels, votre recherche est terminée; Numskull Designs a produit une toute nouvelle ligne, et tout est disponible en pré-commande maintenant.

Ces nouveaux articles sous licence officielle comprennent une gamme de vêtements et d’accessoires assortis. La tenue inspirée de la PS5 comprend un sweat à capuche, des t-shirts, des casquettes snapback et des chaussettes. Ils arborent tous les couleurs blanc, bleu et noir que vous connaissez:

Il en va de même pour les autres éléments de la gamme. Que serait une ligne de produits sans une tasse, des sous-verres et un portefeuille? De plus, vous pourrez également prendre un porte-clés, une bouteille d’eau et un cahier:

Si vous êtes intéressé par quelque chose de cette nouvelle gamme époustouflante (cette bouteille d’eau ne nous dérangerait pas), vous pouvez pré-commander sur le site Web de Numskull. Achèterez-vous l’un de ces goodies PlayStation? Dites-nous votre favori dans la section commentaires ci-dessous.