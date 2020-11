Une thérapie de conversion est proposée alors que le gouvernement traîne les pieds sur l’interdiction

Boris Johnson. (Charles McQuillan / Getty Images)

Un militant LGBT + a décrit la thérapie de conversion «pénible et psychologiquement dommageable» qui est encore offerte aux personnes queer au Royaume-Uni.

Dans l’état actuel des choses, 20 États américains et un certain nombre de pays dans le monde, dont Malte et l’Allemagne, ont adopté des projets de loi interdisant la thérapie de conversion, tandis que d’autres comme le Canada s’orientent vers une interdiction.

Pendant ce temps, cela fait plus de deux ans que le gouvernement britannique s’est engagé à interdire la thérapie de conversion – pourtant la pratique traumatisante est toujours légale.

Daniel Browne, le président de Warwickshire Pride, a décrit comment la pratique traumatisante se déroule à sa porte et a insisté sur le fait qu’une interdiction était désespérément nécessaire.

Il a dit CoventryLive: «La communauté pense que [a ban] est attendue depuis longtemps et que la thérapie de conversion est une forme de torture.

«La thérapie de conversion se déroule actuellement dans le Warwickshire, c’est légal. C’est guérir les gens d’être homosexuels, c’est l’idée derrière tout ça.

En plus de diriger la Warwickshire Pride, Browne est hypnothérapeute et dirige également un groupe de soutien pour les jeunes LGBT + dans le cadre du programme de sensibilisation de l’organisation.

Il a dit que les jeunes qu’ils accompagnaient se voyaient le plus souvent proposer une thérapie de conversion par des institutions religieuses.

Browne a poursuivi: «Pour vous donner un exemple de ce qui se passe dans le Warwickshire, nous soutenons actuellement une personne de Warwickshire Pride qui s’est vu offrir une thérapie de conversion par une église qu’elle fréquente localement.

«L’église a poussé cela et croit fermement que la personne doit être guérie d’être gay.

«C’est profondément angoissant pour l’individu, et c’est aussi angoissant et psychologiquement dommageable pour les autres personnes LGBT + à qui on a proposé ou dit avoir besoin d’une thérapie de conversion.

«Malheureusement, cela a tendance à venir des institutions religieuses, de diverses églises. C’est fou de penser que cela se produit encore parce que cela n’a pas été rendu illégal, il y a tellement de preuves pour montrer que c’est une forme de torture.

Il a dit que la soi-disant «thérapie» implique «beaucoup de conseils, d’explorer pourquoi ils sont homosexuels, pourquoi ils ont ces sentiments, des conversations sur les raisons pour lesquelles c’est inacceptable, immoral».

Les effets, a-t-il dit, sont «dévastateurs».

Browne a expliqué: «La plupart du temps, les personnes à qui on propose cette thérapie de conversion sont déjà très vulnérables et ont une mauvaise santé mentale.

«Le fait que l’on leur dise qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, que leur identité est fausse, provoque un stress mental supplémentaire.

«Je l’ai également vécu dans ma pratique thérapeutique – il n’y a pas assez de mots pour décrire à quel point c’est dommageable.»

En juillet 2018, les conservateurs se sont engagés à «éradiquer» cette pratique, mais les progrès ont été lents.

En juillet de cette année, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la thérapie de conversion «n’a pas sa place dans une société civilisée».

Cependant, Johnson et la ministre de l’Égalité, Liz Truss, ont affirmé que le gouvernement devrait faire plus de recherches avant d’interdire la pratique, qui a souvent été comparée à la torture.