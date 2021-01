Une sonde de la NASA quitte l’astéroïde Bennu en mai pour livrer des échantillons sur Terre

Échantillonnage d’astéroïdes de la NASA Sonde OSIRIS-REx passera deux mois supplémentaires sur sa roche spatiale cible avant de retourner sur Terre.

OSIRIS-REx a attrapé beaucoup de terre et de roches de l’astéroïde Bennu proche de la Terre de 1640 pieds de large (500 mètres) en octobre 2020 – tellement de choses, en fait, que la sonde est le collecteur d’échantillons débordait littéralement .

Le plan de mission initial prévoyait qu’OSIRIS-REx quitte les environs de Bennu avec cette précieuse cargaison le 3 mars. Mais la date de départ a été repoussée au 10 mai, ont annoncé des responsables de la NASA mardi 26 janvier.

En relation: La mission d’échantillonnage d’astéroïdes OSIRIS-REx de la NASA en images

« Quitter les environs de Bennu en mai nous met dans le ‘sweet spot’, lorsque la manœuvre de départ consommera le moins de carburant à bord du vaisseau spatial, » Michael Moreau, directeur adjoint du projet OSIRIS-REx au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland , a déclaré dans un communiqué de la NASA .

« Néanmoins, avec plus de 593 miles par heure (265 mètres par seconde) de changement de vitesse, ce sera la plus grande manœuvre de propulsion menée par OSIRIS-REx depuis l’approche de Bennu en octobre 2018 », a ajouté Moreau.

Le nouveau plan ne modifie pas l’ETA pour les échantillons Bennu. Ils doivent toujours descendre sur Terre, dans une capsule de retour spéciale, dans le nord de l’Utah le 24 septembre 2023, ont déclaré des responsables de la NASA dans le même communiqué. (Ce touché complètera un récent trifecta de retour d’échantillons pour l’humanité: des échantillons immaculés de la lune et de l’astéroïde Ryugu sont descendus sur Terre le mois dernier, gracieuseté du Japon Sonde Hayabusa2 et la Chine Mission Chang’e 5 , respectivement.)

Histoire de la NASA: 22,99 € chez Magazines Direct

Découvrez comment et pourquoi la NASA a été créée, ses plus grands triomphes, ses jours les plus sombres et les moments où elle a dépassé tous les espoirs possibles. Une histoire d’aventures, d’héroïsme et de débrouillardise, découvrez les plus grandes réalisations de l’agence spatiale et comment – en six décennies – l’organisation s’est constamment et inlassablement consacrée à son principe fondateur: « les activités dans l’espace doivent être consacrées à des fins pacifiques pour le bénéfice de toute l’humanité « . Voir l’offre