Une réserve de plus de 600 pièces d’argent de l’époque romaine découvertes en Turquie

Des archéologues en Turquie ont mis au jour un trésor de pièces d’argent de l’époque romaine dans une cruche enterrée près d’un ruisseau.

Les 651 pièces ont environ 2100 ans, mais malgré leur âge, le texte et les images gravés dessus sont toujours lisibles, a déclaré Elif Özer, archéologue à l’Université de Pamukkale en Turquie qui a aidé à fouiller la cruche à Aizanoi, une ancienne ville grecque de Province de Kütahya, dans l’ouest de la Turquie.

«C’était une découverte extrêmement passionnante», a déclaré Özer à 45Secondes.fr dans un e-mail. Il est probable qu ‘«un soldat de haut rang est venu à Aizanoi … et il a dû enterrer ces pièces ici pour une raison que nous ne connaissons pas encore».

Les archéologues ont trouvé la cruche enterrée sur les rives d’un ruisseau à Aizanoi en septembre 2019. Après avoir examiné le trésor d’argent, ils ont identifié 439 pièces comme des deniers, ou d’anciennes pièces romaines frappées sur de l’argent, et 212 comme des cistophores, des pièces d’argent de Pergame, une ancienne Ville grecque située dans le nord-ouest de la Turquie moderne.

La plupart des pièces de monnaie ont été frappées dans le sud de l’Italie, a noté Özer, et toutes les pièces datées entre 75 avant JC et 4 avant JC.

Les pièces ont environ 2 100 ans. (Crédit d'image: avec l'aimable autorisation d'Elif Özer / Direction des fouilles d'Aizanoi) Les pièces représentaient des empereurs romains d'un côté. (Crédit d'image: avec l'aimable autorisation d'Elif Özer / Direction des fouilles d'Aizanoi) Le trésor comprend 439 deniers et 212 cistophores. (Crédit d'image: avec l'aimable autorisation d'Elif Özer / Direction des fouilles d'Aizanoi) Il est possible qu'un soldat de haut rang ait enterré le trésor. (Crédit d'image: avec l'aimable autorisation d'Elif Özer / Direction des fouilles d'Aizanoi) Les pièces datées entre 75 avant JC et 4 avant JC (Crédit d'image: avec l'aimable autorisation d'Elif Özer / Direction des fouilles d'Aizanoi) La plupart des pièces ont été frappées dans le sud de l'Italie. (Crédit d'image: avec l'aimable autorisation d'Elif Özer / Direction des fouilles d'Aizanoi)

César, Brutus, Mark Antony et Augustus Young sont représentés sur les pièces, et le dos de chaque pièce « raconte une histoire différente », a-t-elle déclaré. Par exemple, un type de pièce montre une scène avec Enée – un héros troyen qui est le fils de la déesse Aphrodite et Anchises, un cousin du roi de Troie, selon la mythologie gréco-romaine; Enée est également connue comme l’ancêtre de Remus et Romulus, frères jumeaux considérés comme les fondateurs de Rome. Dans la scène gravée sur la pièce, Enée porte Anchises sur son dos, a déclaré Özer, illustrant la célèbre scène de « Aeneid » de Virgile dans laquelle Enée sort sa famille de l’incendie de Troie. (C’est une scène célèbre qui a également été immortalisée dans la sculpture « Enée, Anchises et Ascanius » du sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini.)

La vaste collection de deniers et de cistophores est connue sous le nom d ‘«album de pièces de monnaie», car elle présente des dirigeants de la République romaine tardive, a déclaré Özer.

Une fois que l’équipe a terminé son inventaire de la découverte rare, elle a envoyé le trésor au Musée des civilisations anatoliennes à Ankara, où les pièces seront exposées.

