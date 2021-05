Une promotion de retour élégante amène le cycle du jeu PS5 dans le monde réel

Returnal est un jeu qui se préoccupe de cycles, piégeant la protagoniste Selene dans une boucle sans fin dans laquelle elle ne peut pas mourir. Le monde intimidant d’Atropos change et change entre les cycles, et les joueurs doivent passer par des dizaines de courses pour se frayer un chemin à travers l’exclusivité PlayStation 5. Nous le savons tous déjà, mais cela n’a pas empêché Housemarque et Sony de produire un court métrage promotionnel mettant en valeur les forces du jeu avec un vrai style.

Le directeur du jeu, Harry Krueger, est rejoint par le directeur marketing Mikael Haveri, et ils marchent ensemble dans une forêt reculée recouverte de neige, filmant un journal de développement. Alors qu’ils discutent du jeu et soulignent ses différentes caractéristiques, les deux se retrouvent dans une mystérieuse boucle qui leur est propre. C’est une featurette bien produite, et vaut la peine d’être regardée si vous avez 12 minutes de réserve. Encore une fois, la promo ne nous dit rien de nouveau sur le jeu lui-même, mais nous apprécions les efforts qui y sont consacrés.

Le jeu de tir aux allures de voyous a été récemment corrigé, corrigeant de nombreux bugs et plantages. Avez-vous apprécié Returnal? Que penses-tu de cette vidéo? Allez à gauche (ou à droite) dans la section commentaires ci-dessous.