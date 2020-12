Une pieuvre rare à 9 bras trouvée au large des côtes japonaises

Une pieuvre à neuf bras capturée au large des côtes japonaises a presque fini par être un dîner, jusqu’à ce que la famille qui la préparait remarque son membre supplémentaire et l’envoie à la place dans un musée, selon des sources d’information.

Bien qu’inhabituel, cet appendice supplémentaire – qui n’était pas complètement formé, mais une petite ramification sur un bras régulier – n’est pas inconnu chez les poulpes, a déclaré Michael Vecchione, zoologiste invertébré au Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian à Washington, DC , qui n’était pas impliqué dans la découverte de cette pieuvre.

Les poulpes sont capables de régénérer leurs bras, mais « parfois la régénération ne fonctionne pas tout à fait correctement », a déclaré Vecchione à 45Secondes.fr. «Si un bras est endommagé, il pourrait se régénérer mal; il pourrait se retrouver avec des tissus supplémentaires qui poussent, et ce tissu supplémentaire pourrait se transformer en bras.

La bizarrerie à neuf bras a été prise dans un piège avec trois autres poulpes le 13 novembre dans la baie de Shizugawa, dans la ville nord-est de Minamisanriku, au Japon, selon The Mainichi , un journal japonais. Kazuya Sato, 40 ans, qui cultive des algues wakame pour gagner sa vie, a tendu le piège et a ramené les prises à la maison, où sa mère de 65 ans les a fait bouillir dans une casserole d’eau. Elle remarqua le neuvième bras peu de temps après avoir laissé tomber la créature dans le pot.

La pieuvre était déjà morte, mais son corps était intact, alors Sato l’a amenée au centre de la nature de Shizugawa, où la pieuvre a été conservée dans de l’alcool et sera bientôt exposée.

La baie de Shizugawa est à environ 200 kilomètres au nord de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui a connu une fusion nucléaire après une catastrophe Séisme et tsunami de magnitude 7,9 en 2011 . Mais Vecchione a déclaré qu’il était peu probable que le neuvième bras de la pieuvre ait été causé par un empoisonnement aux radiations. Les rapports de bras de poulpe bifurqués ont été catalogués dans le monde entier depuis des années, a-t-il déclaré. Par exemple, un rapport de 1960 dans la revue La nature décrit une pieuvre au laboratoire marin de l’Université de Miami qui avait « un troisième bras gauche anormal » avec deux branches, selon l’auteur du rapport. Une étude de 1965 dans la revue Actes de la Japan Academy décrit de nombreuses pieuvres avec plus de huit bras, dont une en avait 90.

Avoir juste un bras bifurqué n’affecte probablement pas une pieuvre, car il est petit et pend simplement du bras; il pourrait même être fonctionnel et avoir la capacité de bouger et de ressentir, a déclaré Vecchione. « Le pire des cas est que c’est juste une sorte de traînage là-bas, mais ce ne serait probablement pas trop un préjudice », a-t-il déclaré. Cependant, les poulpes avec de nombreux bras pourraient faire face à plus de défis. «Cela pourrait affecter leur capacité à chasser ou à nager», a-t-il déclaré.

