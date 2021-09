Une peur et un dégoût officiels existent à Las Vegas Prequel, voici comment le regarder

Crier! Studios vient de sortir Peur et dégoût à Aspen avec Jay Bulger (L’aspirant, Faneur) en tant que Hunter S. Thompson, racontant l’histoire vraie de la course de Thompson pour le shérif d’Aspen, Colorado. Vous pouvez le voir dans certains cinémas et en VOD maintenant. Il est disponible sur Apple iTunes, Google Play Movies, Vudu, Amazon Video, Microsoft Store, YouTube en téléchargement ou en location sur Apple iTunes, Google Play Movies, Vudu, Amazon Video, Microsoft Store, YouTube, DIRECTV online. Découvrez ce que Hunter faisait avant son tristement célèbre voyage à Las Vegas.

Le film suit la tentative de Thompson en 1970 de se présenter comme shérif du comté de Pitkin, au Colorado. Situé juste avant le roman de 1971 de Thompson « Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream », c’est un compte rendu du mouvement de réforme dirigé par les hippies locaux et de la campagne révolutionnaire « Freak Power ». Cheryl Hines (Calme ton enthousiasme, Subburgatoire, VR), le fils de Nicolas Cage, Weston Coppola Cage (Seigneur de la guerre) et Micah Flamm complètent le casting. Le film a été écrit et réalisé par Bobby Kennedy III.

Le synopsis officiel dit : « Peur et dégoût à Aspen est l’histoire vraie d’une bande américaine d’inadaptés utilisant les règles de l’établissement pour contester la règle de l’établissement. En 1970, Chasseur S. Thompson, marre des problèmes de pollution locale, a jeté son chapeau dans le ring pour le shérif d’Aspen, Colorado. »

Pendant sa campagne électorale, il a gagné un certain nombre de personnes en déclarant : « (Lorsqu’il est élu shérif, je prévois de) changer le nom d’Aspen, Colorado en Fat City. Cela empêcherait les cupides, les violeurs de terres et autres chacals humains de nom ‘Aspen’. Ces porcs devraient être foutus, brisés et conduits à travers le pays. » Le message de Thompson était centré sur la réforme de la police et la justice environnementale.

Crier! Studios décrit le film comme : « Sa tentative de créer un tiers basé sur un nouveau style d’application de la loi plus doux a fasciné la presse nationale et a fait de lui une célébrité et un héros du jour au lendemain de la génération « décrocheuse », qui s’est ralliée à son « Freak Power » plate-forme avec des notions de prise d’abord Aspen, puis le monde. La seule chose capable de les retenir était Thompson lui-même. «

« Bobby Kennedy III a vraiment réussi un tour du chapeau avec ce joyau », a déclaré Jordan Fields, vice-président des acquisitions chez Shout ! Ateliers. « Gonzo mais discipliné, nostalgique mais opportun, et évocateur des auteurs des années 70 Ashby, Ritchie et Altman. Jay Bulgar est superbe et honore vraiment l’esprit subversif et farouchement intelligent de Hunter S. Thompson. Un tonique pour cette époque. »

Le cinéaste Bobby Kennedy III a déclaré : « Je suis Shout ! depuis plusieurs années, je suis complètement connecté et j’apprécie leurs goûts et leur sensibilité, et surtout leur grande réputation ! Alors quand ils ont clairement fait savoir qu’ils voulaient ce film, je savais que j’étais dans . J’ai vraiment hâte de travailler avec l’équipe Shout! pour le déployer. »

La réponse générale à la plupart des contes de Thompson est « Cela ne peut pas être vrai », mais il y a une preuve ! Le documentaire 2020, Freak Power : le bulletin de vote ou la bombe raconte la poussée de Thompson pour inspirer la génération hippie d’Aspen et des régions environnantes à s’unir et à prendre le contrôle du gouvernement en utilisant les règles en place par le gouvernement. C’est un excellent compagnon.

