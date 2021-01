Une nouvelle vidéo saisissante capture le moment où le mont Etna a récemment éclaté

Une nouvelle vidéo montre le moment où le mont Etna , Le plus grand volcan actif d’Europe, a craché de la lave bouillonnante et des cendres chaudes dans le ciel sicilien plus tôt cette semaine.

Dimanche 17 janvier, la lave a commencé à «suinter» du cratère sud-est de l’Etna et vers l’est, selon Boris Behncke, volcanologue à l’INGV-Osservatorio Etneo à Catane, en Sicile, Express a rapporté . Lundi soir, le cratère a explosé dans un « nouvel épisode éruptif paroxystique », libérant des éclats de lave, de cendres chaudes et de gaz, a tweeté Behncke.

Les autorités italiennes émettent un avis de cendres après l’éruption du mont Etna. Cette vidéo tournée à environ 14 miles de la base du volcan montre un énorme panache de fumée s’élevant alors que la lave se dirige vers le ciel. https://t.co/7BhMUkKaJC pic.twitter.com/bqErtZwin919 janvier 2021

Une coulée de lave s’est répandue sur le côté est du cratère, serpentant vers la Valle del Bove inhabitée, une dépression en forme de fer à cheval sur le côté du volcan; une deuxième coulée de lave a également été détectée sur le côté nord du cratère, a rapporté Express. La lave en fusion brillait en rouge contre la roche sombre, et elle couvrait le sommet du volcan d’étincelles spectaculaires.

Les autorités italiennes ont émis un avis de cendres pour les villes environnantes, et les débris ont été retrouvés aussi loin que Fleri, qui se trouve à 28,9 kilomètres du volcan.

Le mont Etna a une activité volcanique presque continue près de ses cratères sommitaux et dans la Valle del Bove, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Ces éruptions près du sommet, comme celle qui s’est produite lundi, mettent rarement en danger les personnes vivant à proximité.

