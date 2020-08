Une nouvelle vidéo a été divulguée par DualSense, le contrôleur PS5

Une nouvelle vidéo divulguée sur les réseaux nous permet de jeter un regard plus détaillé à l’avant et à l’arrière de DualSense

La nouvelle génération de consoles est déjà au coin de la rue et de Sony, ils révèlent divers détails concernant Playstation 5. Après avoir su fait partie du catalogue de jeux Avec laquelle la nouvelle machine aura, ces dernières semaines, il y a eu des spéculations avec un nouvel événement au début de ce mois d’août pour donner plus de détails sur le prix et révéler de nouveaux jeux vidéo. Mais maintenant ils viennent à nous Actualités DualSense, la commande qui accompagnera la console.

Malgré le fait qu’il y a quelques semaines DualSense a été montré en direct comparaison à la taille DualShock PS4, maintenant c’est une vidéo qui a fui qui nous permet de jeter un nouveau regard sur la télécommande. Vous avez été un utilisateur de Twitter Zeiko qui a partagé une vidéo divulguée dans laquelle un utilisateur enregistre à la fois l’avant et l’arrière de DualSense, en regardant de plus près ce nouveau contrôleur. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Nous vous rappelons que PS5 (et pourtant DualSense) n’a actuellement pas de date de sortie au-delà de l’estimation qu’elle arrivera à la fin du présent 2020. Ci-dessous vous pouvez jeter un œil aux principales caractéristiques de DualSense.

Retour haptique: cette fonctionnalité parvient à fournir au joueur sensations très immersives et qu’ils dépendront de ce qui se passe dans le jeu qui est apprécié (comme, par exemple, ressentir la lenteur d’une voiture lors de la conduite dans la boue).

Déclencheurs adaptatifs: les boutons L2 et R2 ne seront plus les boutons que nous connaissions. DualSense intégrera un système dans ces deux boutons qui les rendra durcir / tendre en fonction de l'action que nous entreprenons dans le jeu, comme le serrage de la corde avant de tirer.

Batterie rechargeable: Comme ils le mentionnent sur le blog PlayStation, ils se sont efforcés d'atteindre une batterie beaucoup plus puissante et durable pour le DualSense ainsi que plus léger.

Le bouton 'Créer': le bouton " Partager " qui était intégré à DualShock 4 disparaît dans DualSense, et à la place, nous pouvons voir un autre bouton similaire sous le nom de «Créer». Pour le moment, ils n'ont pas révélé beaucoup de détails sur cette fonctionnalité, mentionnant seulement que «les joueurs créeront du contenu de jeu épique à partager».

Microphone: efficacement DualSense incorporera un microphone pour pouvoir discuter rapidement avec nos amis sans avoir à connecter un casque avec un microphone externe. Cependant, comme on peut le voir sur les images, il dispose d'un bouton pour désactiver cette fonctionnalité quand on le souhaite.

La barre lumineuse: Une autre des principales innovations apportées par le DualShock 4 était cette lumière Il se trouve sur les côtés du pavé tactile.

USB-C: La télécommande quitte l'ancien USB-A pour passer aux nouvelles normes de connexion.

