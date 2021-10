Une nouvelle rumeur secrète sur le casting d’une invasion taquine une connexion X-Men

Beaucoup de gens essaient encore de comprendre exactement comment Marvel va introduire le X Men dans le MCU, et les prochaines années de l’ardoise Marvel sont pleines de surprises, de secret et de nombreuses opportunités pour le grand groupe de personnages mutants de faire connaître leur présence avant toute véritable explosion X Men film qui pourrait arriver dans le futur. L’un des projets que de nombreux fans n’avaient même pas considéré comme faisant partie du MCU il y a quelques années à peine est la prochaine série Disney + Invasion secrète, qui voit Nick Fury de Samuel L Jackson faire équipe avec Talos de Ben Mendelsohn pour affronter une invasion de Skrulls qui se sont imposés dans la vie quotidienne sur Terre sans que personne ne le sache. Selon une nouvelle suggestion, la série pourrait également détenir la clé pour établir un lien avec le X Men.

On sait très peu de choses actuellement sur la série, ce qui est à peu près acquis à propos de tout projet Marvel, mais selon un nouveau rapport de Le Direct, Killian Scott pourrait bien jouer un personnage de Skrull appelé Fiz dans la série, un personnage lié à un certain Charles Xavier dans le X Men des bandes dessinées. Retour dans les années 1999 X-Men #25, Fiz et un certain nombre d’autres Skrulls mutants ont été recueillis par Xavier après avoir été rejetés de l’Empire Skrull. Le personnage a combattu Apocalypse avec les X-Men et a également été mentionné dans le Invasion secrète arc d’histoire de bande dessinée. Si c’est le personnage que joue Scott, cela permettrait de semer les graines des X-Men dans un avenir proche.

Les Invasion secrète La série présente tout un ensemble de nouveaux personnages au MCU, interprétés par des acteurs faisant leurs débuts chez Marvel tels que Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo et Christopher McDonald. Cependant, ainsi que Jackson et Mendelsohn reprenant tous deux leurs rôles, on ne sait pas quels autres personnages récurrents pourraient jouer un rôle dans la série.

Emilia Clarke a parlé de rejoindre la franchise plus tôt cette année, en disant: « Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est tellement excitant et tellement cool, et donc à la pointe de la technologie. J’ai l’impression qu’ils sont comme la pomme de ce monde. Faire partie de cette famille, c’est comme, « Oh mon dieu, je suis dans la foule des enfants cool. C’est tellement cool. » Honnêtement, les gens qui font ça sont ce qui m’a poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense juste que le cœur et la tête de tout le monde sont au bon endroit avec celui-ci. «

Samuel L. Jackson a célébré son retour sur le tournage de son dernier projet Marvel en publiant une série de photos sur Instagram, montrant une gamme de t-shirts pleins d’esprit et amusants liés à son personnage. Le dernier d’entre eux montrait Jackson portant une chemise rouge avec les mots « Unleash The Fury » écrits dessus avec une photo du cache-œil emblématique de Nick Fury. Dans cet article, Jackson a commenté : « J’ai de vrais défis cette semaine, alors je vais me lâcher. »

Invasion secrète comportera six épisodes et devrait être diffusé sur Disney + vers la fin de 2022. Cette information a été divulguée à The Direct.

Sujets : Invasion secrète, X-Men