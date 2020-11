Une nouvelle «  pétrovite  » minérale découverte dans le four du volcan russe Tolbachik

Tendance FP19 nov.2020 14:08:41 IST

Un volcan en russe a conduit à la formation d’un nouveau minéral qui n’avait jamais été documenté auparavant. L’équipe de chercheurs a nommé le sulfate minéral «pétrovite», avec la formule chimique Na10CaCu2 (SO4) 8. Le minéral a été trouvé dans le paysage volcanique situé à l’extrême est de la Russie, au sommet du volcan Tolbachik dans la péninsule du Kamtchatka. Le volcan est particulièrement populaire en raison de son histoire volatile.

La «grande éruption de la fissure de Tolbachik» en 1975-1976 a été suivie d’une éruption plus petite en 2012-2013 dans deux des éruptions les plus importantes associées à Tolbachik. La première éruption a laissé une vaste zone entourant le volcan nue où les scientifiques ont découvert plus tard des gisements de fumerolles et plusieurs minéraux inconnus. Selon les données, pas moins de 130 minéraux ont été découverts pour la première fois sur le site du volcan Tolbachik, la pétrovite étant la dernière en date.

Le résultat de la dernière étude a été publié dans Magazine minéralogique et les chercheurs disent que le spécimen de petrovite a été collecté en 2000. L’échantillon a été trouvé près du cône de cendre / cendre, une structure constituée de dépôts provenant de l’évent du volcan, de l’éruption de 1975 et conservée pour une étude future. Maintenant que le minéral a finalement été étudié, il montre un nouveau type de structure moléculaire, selon l’étude. Stanislav Filatov de l’Université de Saint-Pétersbourg, qui est également le principal chercheur et cristallographe, a déclaré dans un communiqué de presse que « l’atome de cuivre dans la structure cristalline de la pétrovite a une coordination inhabituelle et très rare de sept atomes d’oxygène ».

La structure cristalline nouvellement découverte ressemble à un autre minéral appelé saranchinaite, qui a également été trouvé à Tolbachik il y a quelques années. La structure moléculaire de Petrovite est constituée d’atomes d’oxygène, le soufre de sodium et le cuivre sont également de nature poreuse. Cette structure chimique permet aux ions soufre d’entrer et de sortir facilement de la structure. Par conséquent, les scientifiques pensent que la petrovite peut être utilisée pour inventer de nouvelles façons de développer des cathodes à utiliser dans les batteries et les appareils électriques.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂