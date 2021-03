Une nouvelle méthode d’affichage virtuelle et radiographique vous permet de lire les anciennes lettres sans les ouvrir pour ne pas les endommager

En juillet 1697, le Français Jacques Sennacques écrivit une lettre à son cousin qui vivait à La Haye. La lettre parlait d’un certificat de décès pour un parent, rien de particulièrement pertinent. Cependant, la lettre est pertinente, 324 ans plus tard, il a été lu pour la première fois. Sans être ouvert.





Une nouvelle technologie a permis lire le contenu de la lettre sans même l’ouvrir. À l’aide de rayons X, il analyse ce qu’il y a à l’intérieur, étudiant à quoi ressemblent les plis du papier et ce qui y est griffonné. Avec toutes ces informations, un algorithme complexe est chargé de créer un affichage virtuel pour lire confortablement ce qui est écrit à l’intérieur.

Dans un article récent sur Nature, les chercheurs expliquent le fonctionnement de leur méthode. À titre d’exemple pour démontrer leur faisabilité, ils utilisent une lettre Renaissance qui n’a pas encore été ouverte. C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir le message du certificat de décès, sans avoir à toucher l’intérieur de la lettre.

La lettre apparemment jamais atteint son destinataire. À cette époque, il était courant que la personne qui recevait la lettre soit chargée de la payer et non l’émetteur. Par conséquent, les services postaux ont souvent conservé les lettres jusqu’à ce que quelqu’un vienne les chercher et les payer. Personne n’est venu chercher la lettre de Jacques Sennacques, qui avec plus de 600 lettres est restée dans une malle pendant plusieurs siècles.

Les plis intrinsèques des lettres anciennes

L’équipe de chercheurs a été la première à lire le contenu de cette lettre. L’ouvrir le fissurerait probablement et l’endommagerait complètement étant donné la délicatesse du papier après tant d’années. De plus, ces lettres étaient scellé par une méthode particulière de plis et une perforation permettant d’identifier l’authenticité de l’émetteur. Chaque émetteur avait sa propre méthode de pliage qui était généralement scellée avec un trou dans toute la lettre.

Pour éviter l’affichage physique de la lettre, les chercheurs ont fait un affichage virtuel. En tirant des rayons X sur la lettre, ils ont pu recueillir une image suffisamment claire de tous les plis de la lettre et de leur nombre. De même, de ce qui est écrit grâce au métal reste dans l’encre.

Ensuite un algorithme est chargé d’analyser l’image 3D par rayons X pour comprendre les plis et leur géométrie. Procédez à un dépliage virtuel et placez les gribouillis d’encre sur chaque pli correctement déplié. Le résultat? Une image de la lettre dépliée qui vous permet de lire ce qu’il y a à l’intérieur.

Les chercheurs ont reconstitué la lettre et le pli pour comprendre comment il a été plié il y a 324 ans:

