Une nouvelle étude Spotify montre que l’audio est le booster de productivité numéro un – Spotify

La nouvelle normalité n’est plus si nouvelle. Alors que beaucoup d’entre eux approchent d’un an à la maison, nous sommes tous impatients de trouver de nouvelles façons de maintenir notre concentration et notre productivité – quelque chose qui signifie bien plus que faire avancer les choses au travail. Selon une étude récente commandée aux États-Unis et au Royaume-Uni par Spotify, 87% des gens pensent que la productivité touche tous les aspects de leur vie, du travail et des activités créatives à la gestion d’une maison et aux soins d’une famille.

L’étude a également révélé que, quelle que soit la tâche à accomplir, l’audio est un élément clé des kits d’outils de productivité des utilisateurs. Il aide les individus à atteindre certaines humeurs, à transformer leur environnement et à entrer dans le bon état d’esprit. L’audio est le meilleur accélérateur de productivité, 37% des répondants le citant comme le principal moteur du succès pendant les moments de productivité. Cela s’est également produit sur Spotify: au cours de la dernière année de distanciation sociale et de passer plus de temps à la maison, nous avons constaté une augmentation de 26% des listes de lecture «ciblées» générées par les utilisateurs et créées sur la plate-forme à l’échelle mondiale. *

Vous cherchez à trouver le bon audio pour vous aider à entrer dans la zone? Lisez la suite pour quelques recommandations clés supplémentaires de l’étude, ** ainsi que les sons les plus populaires qui pourraient être utiles lorsque vous vous lancez dans une tâche ou un projet.

Adapter le son à la tâche

Près de 75% des répondants ont convenu que le type d’audio qu’ils diffusent doit être adapté à l’activité qu’ils font. Alors si vous travaillez sur votre bureau, faire une promenade pour vider votre esprit, ou aller faire un tour pour faire des courses, assurez-vous d’avoir l’audio correspondant.

Étudiez et détendez-vous: 69% des répondants ont déclaré que la musique d’ambiance ou froide est meilleure pour étudier, avec 67% indiquant que des rythmes « plus lents » sont essentiels pour leurs sessions d’étude. Le Les trois listes de lecture les plus populaires du Spotify Focus Hub à travers le monde comprennent: Piano paisible , Beats Lo-Fi , et Étude instrumentale . « Chicago Freestyle (feat. Giveon) « By Drake and Giveon est le morceau chill / ambient le plus diffusé, suivi de » Mariposa « Par Peach Tree Rascals, » Coeurs jaunes »Par Ant Saunders,« Dans l’inconnu « Par AURORA & Idina Menzel, et » Appelle moi peut etre »Par Carly Rae Jepsen.

Favorisez l’amélioration de l’habitat: 64% des répondants ont déclaré que lorsqu’ils effectuent des travaux ménagers ou des améliorations à la maison, ils préfèrent écouter de la musique à haute énergie avec un BPM plus rapide. Vous recherchez les confitures parfaites pour cela? Découvrez « Faites les tâches ménagères » et « Ménagère ”Listes de lecture.

Alimenter la créativité: 43% des répondants ont déclaré qu’ils sont plus susceptibles d’écouter de la musique instrumentale lorsqu’ils écrivent de manière créative ou analysent des données / informations.

Soyez dans le bon état d’esprit

Le plus grand obstacle à la productivité est les stimuli internes – des choses comme le stress, l’humeur et le niveau de fatigue. À peu près 80% des répondants ont déclaré qu’écouter quelque chose les aidait à se concentrer, à éliminer les distractions et à créer leur propre espace.

Utilisez l’audio pour vous aider à combattre la crise de l’après-midi: Spotify a constaté que les flux de son Hub de mise au point sont les plus élevés l’après-midi, entre 12 h et 17 h

Trouvez la bonne piste pour vous pour le moment: La recherche de la chanson ou du podcast parfait pour le moment peut être difficile – près d’un quart (24%) des répondants ont déclaré avoir du mal à trouver le bon contenu, mais des listes de lecture personnalisées comme Spotify populaire Découvrez chaque semaine ou Collations cérébrales les listes de lecture peuvent vous aider à trouver le bon audio, spécialement conçu pour vous.

Éteignez quand vous en avez besoin: L’audio n’est pas uniquement destiné à la réalisation de tâches focalisées sur le laser, il peut également vous aider à décompresser. En réalité, 87% des répondants ont déclaré utiliser l’audio pour s’éteindre et se détendre. Mise à jour deux fois par jour, l’édition du soir de Spotify Bien-être au quotidien playlist est conçue pour vous préparer pour une bonne nuit de sommeil afin que vous puissiez vous glisser dans l’un des actes les plus cruciaux de bien-être et de soins personnels. Ou consultez Plus heureux avec Gretchen Rubin , où Rubin fournit des conseils pratiques et gérables sur le bonheur et les bonnes habitudes.

Prêt à entrer dans la zone? Trouvez tout cela et plus encore sur Spotify Hub de mise au point.

* Toutes les données Spotify collectées du 4 février 2020 au 4 février 2021, sauf indication contraire.

** L’enquête a été menée auprès de 4 000 adultes interrogés aux États-Unis et au Royaume-Uni, explorant ce que signifie la productivité pour chacun d’eux et comment ils gèrent la productivité dans leur vie quotidienne. L’enquête comprenait également un journal qualitatif avec six participants américains.