Une nouvelle étude affirme que trois pieds de distance physique suffisent pour les étudiants, les meilleurs experts sont d’accord

Des écoliers, certains masqués, assistent à un cours dans une école de Strasbourg dans l’est de la France. AP

Les fermetures d’écoles ont été un sujet de division depuis que la pandémie a éclaté, et une nouvelle étude a déclenché un débat sur la règle des six pieds de la distance sociale et sur la possibilité de l’assouplir dans les salles de classe, ce qui faciliterait le retour des enfants à l’école. La nouvelle étude, publiée la semaine dernière dans la revue Maladies infectieuses cliniques, suggère que les écoles publiques peuvent être en mesure de rouvrir en toute sécurité pour l’enseignement en personne tant que les enfants maintiennent une distance de trois pieds entre eux, et avec d’autres mesures d’atténuation maintenues, comme le port de masques.

Interrogé sur le nouveau rapport de Jake Tapper sur CNN Dimanche, le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a convenu que l’étude semblait indiquer que 3 pieds seraient une distance suffisante pour freiner la transmission du virus. Aucune directive officielle sur le raccourcissement de la règle recommandée des 6 pieds n’a encore été publiée par les Centers for Disease Control and Prevention, bien que Fauci ait déclaré que l’agence étudiait les données.

« Ce que le CDC veut faire, c’est accumuler des données, et lorsque les données montrent une capacité à mesurer 3 pieds, ils agiront en conséquence », a déclaré Fauci. Il a ajouté que le directeur de l’agence, le Dr Rochelle Walensky, était au courant de la nouvelle recherche et que le CDC menait également ses propres études. «Je ne veux pas devancer les directives officielles», a-t-il déclaré.

Alors que les conseils du CDC restent à 6 pieds de distance sociale entre les étudiants, l’Organisation mondiale de la santé a recommandé un mètre ou 3,3 pieds de distance, et l’étude a révélé que cette dernière était suffisante pour limiter les cas liés à l’école. Les recommandations du CDC appellent à une distance sociale de 6 pieds dans les écoles situées dans les comtés avec des taux de transmission COVID élevés. Les responsables du CDC n’ont pas pu être joints pour commenter dimanche.

Certains experts ont laissé entendre que des recommandations de distanciation sociale tempérées pourraient être une étape importante pour ramener les enfants dans les classes. Le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a suggéré dans un tweet que les directives du CDC pourraient changer, et c’est «bien. Parce que six pieds ne protègent pas les enseignants. Mais cela empêche les enfants d’aller à l’école.

«Vous voulez ouvrir des écoles en toute sécurité? Masques. Ventilation. Essai. Vaccination des enseignants / du personnel. C’est la liste », a tweeté Jha.

La nouvelle étude, publiée le 10 mars, comparait les taux d’incidence du coronavirus des cas parmi les élèves et le personnel des districts scolaires du Massachusetts qui nécessitaient au moins 6 pieds de séparation avec ceux qui ne nécessitaient que 3 pieds de distance, et n’ont trouvé aucune différence statistiquement significative dans les taux d’infection parmi les membres du personnel ou les étudiants.

Les chercheurs, qui ont contrôlé les taux communautaires de coronavirus dans leur analyse, ont conclu que des politiques de distanciation physique moindre peuvent être adoptées en toute sécurité en milieu scolaire, tant que d’autres mesures – comme le masquage universel – sont en place.

Les auteurs de l’étude ont examiné les taux de coronavirus infections parmi le personnel et les élèves de quelque 242 districts scolaires du Massachusetts, avec différents niveaux d’enseignement en personne du 24 septembre au 27 janvier 2021.

Les enfants sont moins susceptibles de nécessiter une hospitalisation lorsqu’ils sont infectés par le coronavirus et les enfants de moins de 10 ans sont moins susceptibles d’être infectés que les adolescents. Mais la véritable incidence des infections n’est peut-être pas connue car les enfants et les adolescents sont beaucoup moins susceptibles que les adultes de développer une maladie grave et sont moins susceptibles d’être testés.

