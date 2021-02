Une nouvelle émission de télévision de Constantine se déroulerait-elle à HBO Max avec une torsion?

Nouveaux détails sur un Constantine des séries en cours chez HBO Max auraient été révélées. L’année dernière, il avait été rapporté que JJ Abrams développait un live-action Constantine série pour le streamer avec Bad Robot Productions servant de société de production. Rien d’autre sur cette adaptation sur petit écran n’a été révélé depuis, mais un nouveau reportage éclaire un peu le ton de la série.

Selon The Illuminerdi, la série HBO Max réinventera John Constantine avec une «réinvention plus sombre du personnage». Écrit par Guy Bolton, le point de vente affirme également que la série « sera moins axée sur la religion, et plus axée sur les éléments d’horreur du Constantine Comme la série sera hébergée sur HBO Max, on ne sait pas à ce stade à quel point la série pourrait devenir sombre, mais ils auront la liberté d’aller aussi loin que nécessaire sur le streamer premium.

La rumeur veut que l’équipe de production soit également à la recherche d’un acteur principal pour jouer dans la série avec l’espoir de lancer un « acteur du BIPOC à la fin de la vingtaine, semblable à un jeune Riz Ahmed ». L’Illuminerdi rapporte également que HBO Max et Abrams ne ciblent pas nécessairement Ahmed spécifiquement pour jouer le nouveau John Constantine, mais « utilisent son look comme point de départ » dans leur quête pour présenter une nouvelle version du personnage unique des itérations précédentes.

En plus de la série HBO Max, nous pourrions également avoir un suivi du 2005 Constantine film avec Keanu Reeves. En novembre, l’acteur de Lucifer Peter Stormare a affirmé que Constantin 2 se passait avec une publication Instagram de son personnage qui disait simplement « Sequel In The Works ». Parce qu’il y avait aussi des rumeurs d’un nouveau Constantine film aux côtés des grondements de l’émission de télévision, il est possible que nous voyions les deux différents Constantine projets qui se concrétisent.

Matt Ryan a joué John Constantine dans l’Arrowverse. Entre 2014 et 2015, il a dirigé une saison de sa propre série dérivée pour le réseau. Bien que la série ait été de courte durée, Ryan a suggéré que le nombre de téléspectateurs aurait été beaucoup plus élevé sur un autre réseau. Heureusement pour l’acteur, il a pu conserver le rôle avec des apparitions d’invités ailleurs dans l’Arrowverse, apparaissant dans Flèche et Légendes de demain. De plus, Ryan exprime John Constantine dans la série Web animée CW Seed Constantine: Cité des démons.

Originaire de DC Comics, John Constantine est un démoniste de la classe ouvrière et un détective occulte travaillant principalement à Londres. Après être apparu pour la première fois dans Swamp Thing, Constantine a commencé à jouer dans sa propre série de bandes dessinées en 1988. Depuis, il a été nommé dans de nombreuses listes en ligne classant les plus grands personnages de bandes dessinées de tous les temps, rivalisant avec Batman et Superman avec d’autres super-héros beaucoup plus connus. Parce que son histoire est si sombre, Constantine est probablement quelque chose qui a de meilleures chances de réussir en dehors de quelque chose d’aussi limitant qu’une émission sur la CW.

Aucune date de production ou information de sortie n’a encore été fixée pour le Constantine série sur HBO Max. Cette histoire nous vient des Illuminerdi.

