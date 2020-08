Une nouvelle décourageante pour tous les fans qui attendaient la cinquième saison de 13 Reasons Why !

La série tourne autour de la vie des jeunes de l’anecdotique Liberty High School. Au début, Clay Jensen reçoit un grand nombre de sept bandes enregistrées par Hannah Baker, sa compagne, et le béguin qui a tout mis fin. Sur les bandes, Hannah déploie un journal sonore très passionné, spécifiant les 13 raisons pour lesquelles elle s’est assassinée, chaque individu étant parlé sur bande.

La saison suivante tourne autour de l’affirmation de la dépêche de gardien d’Hannah contre Liberty, avec plus de données découvertes alors que chaque personne sur les bandes est appelée pour une conférence. Il s’est terminé par une scène exceptionnellement réaliste, comprenant l’étudiant de Liberty Tyler Down, sur quoi il choisit de massacrer l’école au Spring Fling.

Dans la troisième saison, Clay et ses compagnons se battent pour s’adapter à la dissimulation du massacre tenté de Tyler au Spring Fling, tout en l’aidant à récupérer. Les souches pointues arrivent à un point de rupture lors du jeu Homecoming de Liberty High, qui provoque l’homicide de Bryce Walker, la doublure précédente de Liberty High School, dont Clay est le principal suspect. Les étudiants de Liberty High sont peu à peu contraints sous la loupe alors que l’examen concernant le décès de Bryce prend des mesures pour découvrir leurs secrets les plus obscurs.

La quatrième saison tourne autour du bien-être émotionnel de Clay, qui s’est considérablement affaibli en raison des occasions cumulées des saisons passées. L’organisation dirige un exercice de tir dynamique exceptionnellement sensible qui fait subir à quelques doublures, dont Clay, des pannes et plus tard provoque une confrontation féroce entre la police et les étudiants de Liberty. Il se termine par le décès soudain de l’un des personnages et de la graduation de Clay et de ses compagnons de Liberty.

Y aura-t-il une suite?

De manière choquante, Netflix a affirmé que 13 Reasons Why pour lesquelles ne reviendraient pas dans un an, la quatrième saison étant la dernière de Liberty High.

La quatrième saison est arrivée sur Netflix le 5 juin, les fans étant confrontés à une finale de 13 Reasons Why pour lesquelles la saison 4 plus longue que prévu.

Explications supplémentaires

Le streamer a précisé dans une explication qu’il s’agissait simplement d’un choix imaginatif de mettre fin à la série après la saison quatre, qui comprendra la graduation de la distribution principale du lycée et par la suite une fin réaliste de la série.

Brian Yorkey a déclaré à EW que “c’est une finale surdimensionnée, donc même si les gens ne sont pas très satisfaits de la fin, au moins ils ne peuvent pas dire que nous étions radins”.

Une nouvelle décourageante pour tous les fans qui attendaient la cinquième saison de 13 Reasons Why pour lesquelles!

