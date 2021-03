une nouvelle bande-annonce pour The Day Before

Nous présentons la deuxième bande-annonce de The Day Before, le titre flashy de survie et de zombies multijoueurs.

Un peu de The Division, un soupçon de The Last of Us, une touche de Day Z et même un peu d’Animal Crossing. Il semble que nous aurons un mélange intéressant de genres dans cette nouvelle survie. On ne sait pas comment sera le résultat final, mais pour l’instant et grâce à ce qu’on a vu dans le dernier bande-annonce de The Day Before, semble plutôt bien.

Les responsables de la réalisation de ce projet sont le petit studio appelé Fntastic Games. Ces gars essaient de donner leur vision particulière des MMO de survie.

The Day Before est un jeu en monde ouvert qui se déroule dans une Amérique post-apocalyptique pleine d’infectés. Ce sera à nous de rechercher toute ressource qui nous permettra de survivre, tout en évitant ces zombies et le reste des survivants hostiles.

En chemin, nous explorerons une ville immense et l’intérieur de ses bâtiments délabrés, tandis que nous rechercherons des cadavres et des voitures abandonnées. Nous pouvons nous déplacer à pied ou utiliser certains véhicules, et le butin obtenu nous aidera à construire une colonie ou un commerce.

Le titre n’a pas encore de date de sortie, bien qu’il puisse apparaître plus tard dans l’année. Pour le moment, la seule plate-forme confirmée est le PC, où il semble qu’il sera vendu via Steam.

Allons-y!