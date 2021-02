Une nouvelle bande-annonce pour Fast and Furious 9 est arrivée: y aura-t-il une réunion au Tokyo Challenge?

La Super Bowl C’est généralement un grand événement sportif, mais il est également utilisé pour des publicités, comme celle de Timothée Chalamet, ou pour présenter des avant-premières de projets audiovisuels, comme la série « The Falcon and the Winter Soldier », et dans cette même veine Universal Les photos ont participé à la publication d’une nouvelle bande-annonce de ce qui sera ‘Rapide et furieux 9’.

Ce film a été l’une des nombreuses productions qui ont eu des problèmes en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Bien qu’il soit déjà prêt à tourner depuis près de deux ans, il a retardé sa date de sortie initiale, étirant ainsi l’angoisse de ses fans qui n’attendent pas de connaître la suite d’une des grandes franchises de l’histoire du cinéma.

La bande précédente de la saga est sortie en 2017 et entre les deux, il y avait un spin-off appelé «Hobbs et Shaw» avec Dwayne Johnson Oui Jason Statham. Cette nouvelle histoire racontera une nouvelle vie à Toretto, en prenant soin de son fils Brian, mais il retrouve son frère Jacob, qui travaille avec Cipher, l’antagoniste de la huitième tranche.







Dans l’aperçu publié au Super Bowl LV, nous avons vu Le retour de Han, qui embrasse Toretto, mais sur les réseaux sociaux, ils ont commenté la table et les personnes qui sont assises. Selon les théories et ce qui se dit sur le réseau, ça pourrait être les personnages de ‘Tokyo Challenge’, le troisième film de la saga.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé s’ils seront les mêmes acteurs, mais revoir Han fait à nouveau penser aux fans qu’il s’agit du « Tokyo Challenge ». Le film devrait être présenté en première dans les cinémas, aussi longtemps que Covid-19 le permet, pour le 28 mai 2021.