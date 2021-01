Une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour Raya et le dernier dragon de Disney

Ce matin encore, Walt Disney Animation Studios a lancé une nouvelle bande-annonce passionnante pour l’aventure fantastique très attendue Raya et le dernier dragon.

Il est quasiment impossible de ne pas vouloir participer à la «fraternité des fesses» que ce film promet d’être. Soyez prudent en regardant cette dernière bande-annonce – à mon avis, elle semble peut-être trop en dire.

Raya et le dernier dragon nous emmène dans un voyage épique dans le monde fantastique de Kumandra, où humains et dragons vivaient ensemble il y a longtemps en harmonie. Mais lorsqu’une force maléfique menaçait la terre, les dragons se sacrifiaient pour sauver l’humanité. Aujourd’hui, 500 ans plus tard, le même mal est revenu et c’est à une guerrière solitaire, Raya, de retrouver le dernier dragon légendaire pour restaurer la terre fracturée et son peuple divisé. Cependant, tout au long de son voyage, elle apprendra qu’il faudra plus qu’un dragon pour sauver le monde – il faudra aussi de la confiance et du travail d’équipe.

Le film présente une distribution de voix exceptionnelle, y compris Kelly Marie Tran dans le rôle de la guerrière intrépide Raya; Awkwafina en tant que dragon légendaire, Sisu; Gemma Chan comme ennemi juré de Raya, Namaari; Daniel Dae Kim en tant que père visionnaire de Raya, Benja; Sandra Oh comme la puissante mère de Namaari, Virana; Benedict Wong dans le rôle de Tong, un formidable géant; Izaac Wang comme Boun, un entrepreneur âgé de 10 ans; Thalia Tran dans le rôle du tout-petit espiègle Little Noi; Alan Tudyk dans le rôle de Tuk Tuk, meilleur ami de Raya et fidèle destrier; Lucille Soong comme Dang Hu, le chef du pays de Talon; Patti Harrison en tant que chef du pays Tail; et Ross Butler en tant que chef du pays Spine.

Don Hall et Carlos López Estrada dirigent, avec Paul Briggs et John Ripa codirigeant. Osnat Shurer et Peter Del Vecho sont les producteurs, et Qui Nguyen et Adele Lim sont les scénaristes du projet.

Raya et le dernier dragon sera disponible sur Disney + avec Premier Access dans la plupart des marchés Disney +, en même temps qu’il sort en salles le 5 mars 2021. L’accès Premier pour le titre sera au prix de 29,99 €.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous!