Une nouvelle arme et une nouvelle carte arrivent dans Call of Duty: Mobile dans la saison 10

Actuellement dans sa neuvième saison, il est difficile de mesurer le succès de Call of Duty: Mobile. L’adaptation mobile de la célèbre franchise de Activision a été l’un des plus réussis de ces dernières années, de sorte que, même lorsque sous PUBG Mobile En termes de revenus, il reste un pilier financier clair pour l’entreprise. Pour cette raison, l’équipe réfléchit toujours à la manière d’élargir la proposition de jeu vidéo, c’est pourquoi, compte tenu du fait qu’elle approche à grands pas, elle commence déjà à diffuser des notions sur ce qui va suivre. Saison 10.

Et, comme indiqué Dexerto, il y a deux éléments spécifiques qui se démarquent de tout autre élément: une nouvelle arme et une nouvelle carte. En ce sens, les développeurs de l’œuvre ont partagé plus d’informations sur son avenir à travers Reddit, où ils ont confirmé, tout d’abord, que ledit armement sans précédent est un fusil de chasse, “un potentiellement très puissant“, sur lequel nous découvrirons de nouveaux détails au début de la semaine prochaine.

Concernant le nouvel emplacement, ainsi que la présence confirmée de cartes telles que Terminal, l’entreprise a flirté avec l’inclusion de Pin, également de la subsaga de Guerre moderne. “Il existe certainement une carte appelée Pine qui existe dans l’univers de Call of Duty. –clin d’oeil emoji-, mais restez à l’écoute ce week-end pour entendre des nouvelles de l’autre carte multijoueur (qui n’est pas Terminal) qui arrivera dans la saison 10“ont-ils ajouté.

Par conséquent, nous ne sommes qu’à quelques jours de découvrir l’identité derrière ces inclusions sans précédent pour Call of Duty: Mobile, qui continue d’être trouvé gratuitement sur iOS et Android.

