Une mère ours «  Paddington  », un petit repéré en train de se promener dans le Machu Picchu, sans touristes

18 janv.2021 16:30:15 IST

Deux membres de la seule espèce d’ours d’Amérique du Sud – une mère et son petit – ont été aperçus en train d’explorer les ruines de la citadelle inca de Machu Picchu, où le nombre de touristes a été limité en raison de la pandémie. Le couple d’ours à lunettes, également connus sous le nom d’ours andins, a été capturé sur un film grimpant autour des murs de pierre sèche du site montagneux avant de se faufiler dans la jungle, a déclaré le ministère de la Culture du Pérou. En raison de l’absence de touristes en raison de la pandémie de coronavirus, les ours – qui seraient l’inspiration du personnage du livre pour enfants Paddington Bear, originaire des jungles du Pérou – ont pu explorer où ils éviteraient autrement.

Le biologiste Ernesto Escalante, responsable du sanctuaire du Machu Picchu entourant le site archéologique, a déclaré que les mammifères avaient naturellement peur des humains. L’ours à lunettes est classé «vulnérable» sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). C’est la seule espèce d’ours survivante en Amérique du Sud et la dernière du sous-groupe des ours à face courte.

C’est un petit mammifère omnivore, mesurant entre 1,3 mètre (4,2 pieds) et 1,9 mètre de haut et pesant entre 80 et 125 kilogrammes (176-275 livres).

L’ours de couleur sombre, généralement noir, tire son nom de taches claires sur son visage qui forment des anneaux ressemblant à des lunettes autour de ses yeux.

Les humains sont sa principale menace, empiétant sur leur habitat naturel et tuant des ours qui endommagent les cultures ou capturent du bétail. Les produits de l’ours andin sont utilisés à des fins médicinales ou rituelles, selon l’UICN, et dans certaines régions, la viande des créatures est très prisée.

Des ours vivants sont parfois capturés et vendus.

Le Machu Picchu a été déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1983. Le nombre de visiteurs est limité en raison de la pandémie de Covid-19.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂