Une mère du Texas tire accidentellement sur son fils en essayant de tirer sur un chien en vrac

Une mère du Texas a été arrêtée samedi après avoir tenté de tirer sur un chien en liberté dans son quartier, mais a accidentellement tiré sur son fils de cinq ans à la place. La femme, Angelina Mia Vargas, 24 ans, faisait une balade à vélo dans son quartier de Houston avec sa famille lorsque l’incident s’est produit.

Au cours de la balade à vélo de la famille dans la banlieue de Houston, un chiot boxer de six mois, Bruno, s’est échappé de sa maison et a couru vers la famille Vargas. Le propriétaire du chien a affirmé que le chien est sorti lorsqu’il a ouvert sa porte, pensant que son frère, qu’il attendait, était arrivé chez lui.

«Je suis sorti de chez moi parce que, vous savez, il aboyait et aboyait. Tu sais, je pensais que c’était mon frère qui venait, alors j’ai ouvert un peu la porte et [Bruno] vient à manquer », a déclaré le propriétaire.

Alors que le propriétaire du chien tentait de le ramener à l’intérieur, Vargas a tiré trois coups de feu sur le chien en liberté avec un pistolet de petit calibre. Alors qu’un coup de feu a effleuré la patte du chien, un autre a ricoché et a touché le fils de Vargas à l’abdomen. L’enfant a été transporté à l’hôpital et est actuellement dans un état stable. Ses blessures n’étaient pas considérées comme mettant sa vie en danger.

L’incident a été capturé par une caméra de sonnette à l’extérieur de la maison du propriétaire. Dans la vidéo, on peut voir le propriétaire courir après le chien et le rappeler à l’intérieur. Peu de temps après que le propriétaire s’est enfui, trois coups de feu ont été entendus ainsi que des cris.

Le propriétaire du chien a reçu une citation pour son animal de compagnie en liberté. Vargas a été arrêté et « inculpé de conduite mortelle – décharge d’une arme à feu » selon le département de police de Houston. Cette accusation était due au fait que Vargas avait tiré « sur une voie publique et en direction de deux maisons occupées », a déclaré la police de Houston dans un communiqué de presse mardi.

Le propriétaire de Bruno a raconté l’incident, déclarant que « Je me sentais mal à cause de ce qui est arrivé au petit garçon. Je viens d’entendre tout le monde crier et hurler et des fusils.

« Il aurait pu y avoir différentes manières de gérer cela », a-t-il poursuivi, faisant référence au résultat de l’incident.

Depuis son arrestation, Vargas a été libérée sous caution.

Aux États-Unis, la violence armée équivaut à 73 % de tous les homicides. En 2019, il y a eu 14 400 morts par balle. Actuellement au Texas, vous n’avez pas besoin de permis pour acheter une arme de poing, et l’arme à feu n’a pas besoin d’être enregistrée. Cependant, des permis sont requis pour le port dissimulé et le port ouvert d’une arme à feu. Le permis délivré par l’État nécessaire pour porter un pistolet nécessite une vérification des antécédents, un examen de compétence et une formation requise avant d’obtenir le permis.

Récemment, les républicains de la législature de l’État du Texas ont adopté un projet de loi qui permettrait à tout Texan de plus de 21 ans de porter un pistolet sans permis. Le projet de loi n’a pas encore été promulgué, mais le gouverneur Greg Abbott a déclaré qu’il le serait bientôt.

Cette loi visant à supprimer presque tous les obstacles gouvernementaux au port d’une arme de poing en public dans l’État intervient au milieu d’une bataille nationale concernant les lois sur les armes à feu. En avril, la Cour suprême a accepté d’examiner une importante affaire concernant les mesures que les États peuvent prendre pour réglementer les personnes portant des armes à feu.

Livvie Brault est une stagiaire qui écrit sur le divertissement, l’actualité et la culture pop.