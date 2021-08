Une mère afghane accouche à bord d’un avion d’évacuation américain

Des aviateurs américains ont aidé à accoucher après qu’une femme afghane ait accouché en plein vol à bord d’un vol d’évacuation qui a atterri samedi en Allemagne, a annoncé le US Air Mobility Command.

La femme, dont l’identité n’a pas été révélée, était à bord d’un avion C-17 en route vers la base aérienne de Ramstein, dans le sud-ouest de l’Allemagne, lorsqu’elle est entrée en travail, a indiqué le commandement dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Le vol a décollé d’une « base intermédiaire au Moyen-Orient », selon le communiqué. On ne savait pas quand la femme avait quitté l’Afghanistan.

La mère a commencé à avoir des complications en vol en raison d’une pression artérielle basse, indique le communiqué, ajoutant : « Le commandant de l’avion a pris la décision de descendre en altitude pour augmenter la pression atmosphérique dans l’avion, ce qui a permis de stabiliser et de sauver la vie de la mère. »

Les aviateurs du 86th Medical Group se sont précipités à bord et ont accouché du bébé dans la soute de l’avion alors que l’avion atterrissait, selon le communiqué.

La petite fille et la mère ont été transportées dans un établissement médical voisin et sont en bon état, a déclaré à NBC News un porte-parole du 86e Airlift Command de la base aérienne de Ramstein.

Un porte-parole de la base aérienne de Ramstein a déclaré dimanche à NBC News que 6 100 évacués d’Afghanistan avaient été transportés par avion vers la base aérienne depuis le début de l’opération Allies Refuge, et d’autres vols sont attendus dans les prochains jours. Le Pentagone a déclaré samedi que 17 000 personnes ont été évacués d’Afghanistan depuis le 14 août.

Mais des milliers d’autres attendent toujours de fuir l’Afghanistan alors que les talibans cherchent à consolider leur pouvoir, et la situation sécuritaire autour de l’aéroport de Kaboul continue de se détériorer, des personnes étant écrasées à mort près de l’aéroport. Le gouvernement britannique a déclaré dimanche que sept civils afghans avaient été tués dans une foule paniquée de personnes tentant d’entrer dans l’aéroport.

Le président Joe Biden a promis de ramener les Américains chez eux et d’aider les Afghans qui avaient aidé les forces américaines et d’autres qui pourraient être en danger vendredi, le qualifiant de « l’un des ponts aériens les plus importants et les plus difficiles de l’histoire ».

Mais les efforts américains ont été critiqués à la lumière du chaos qui s’est ensuivi à l’aéroport de Kaboul plus tôt cette semaine lorsque les talibans ont pris le contrôle de la capitale.

Dimanche, le Pentagone a annoncé qu’il embarquerait dans des avions commerciaux pour aider à transporter les personnes une fois évacuées d’Afghanistan.

Les responsables américains de la défense ont également mis en garde samedi contre une éventuelle menace de l’Etat islamique contre l’aéroport et les Américains tentant d’évacuer.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.

En rapport: