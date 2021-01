Une meilleure apparence: voici comment vous marquez dans la visioconférence

Microsoft Teams, Slack, Google Meet, Skype et tant d’autres fournisseurs: les programmes de visioconférence sont actuellement plus importants que jamais. Suivez ces conseils sur la position de la caméra, l’arrière-plan et autres pour vous montrer littéralement à votre meilleur lors d’appels en ligne.

L’emplacement optimal de la caméra

Que vous travailliez au bureau à domicile avec un ordinateur portable professionnel ou sur votre PC: un appareil photo est indispensable dans les deux cas. Dans de nombreuses entreprises, en particulier dans les vidéoconférences, il est important que les collègues puissent se voir lors d’un appel vidéo.

L’emplacement de la caméra dans une vidéoconférence est au moins aussi important. Vous devez être clairement visible sur l’image, idéalement de face. Il est préférable de placer la webcam au niveau des yeux et d’éviter d’être filmé du point de vue d’une grenouille, c’est-à-dire d’en bas.

Si vous travaillez avec un ordinateur portable, placez-le sur quelques livres ou à une altitude comparable. Avec l’ordinateur de bureau, vous montez la webcam sur le dessus du moniteur, car cela correspond approximativement à la hauteur de vos yeux.

Conseil: ne vous asseyez pas directement devant la caméra pendant la vidéoconférence, mais plutôt à une petite distance. Si vous voyez une partie du haut de votre corps et un espace entre votre tête et le bord supérieur de l’image, vous êtes correctement assis.

Le bon arrière-plan pour une vidéoconférence

De nombreux programmes comme Google Meet offrent une fonction avec laquelle vous pouvez faire disparaître ou rendre l’arrière-plan flou. A lire : Les satellites Starlink de SpaceX aident les intervenants d'urgence à Washington avec Internet

Un arrière-plan homogène est essentiel pour une visioconférence. Pour que l’attention soit entièrement sur vous, il devrait y avoir le moins de distraction possible. Idéalement, asseyez-vous devant un mur monochrome.

Vous pouvez également utiliser un arrière-plan virtuel. Vous pouvez définir des outils communs pour les vidéoconférences tels que Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet afin que votre arrière-plan soit flou ou même que vous apparaissiez dans un endroit complètement différent.

Mettez le bon éclairage: l’éclairage

Plus la pièce est lumineuse, meilleure est la qualité d’image de la vidéo. Évitez de vous asseoir dans une zone sombre car cela peut distraire vos collègues. Cependant, la pièce ne doit pas non plus être complètement surexposée.

Une lumière indirecte qui est à proximité mais n’éclaire pas directement votre visage est idéale. Les lampes Daylight en particulier conviennent aux vidéoconférences, car elles ne distraient pas et fournissent une lumière naturelle.

Acoustique: plus silencieuse grâce au casque

En visioconférence, assurez-vous que vous êtes dans un environnement calme. Évitez les bruits ambiants forts ou une pièce où votre voix résonne. Cela peut être perturbateur pour les autres participants.

Vous êtes du bon côté avec un casque. Cela marquera le plus de points avec vos collègues, car le microphone filtre généralement automatiquement beaucoup de bruit de fond et met votre voix au point. Les microphones intégrés à l’ordinateur portable ou à la webcam ne le font souvent pas – ou uniquement dans le segment de prix le plus élevé.

Les casques sont un bon choix pour la visioconférence.

Conseil: Il est préférable d’utiliser la fonction de mise en sourdine du programme de conférence lorsque vous ne parlez pas. Sinon, les autres participants remarqueront si, par exemple, vous tapez quelque chose ou si vous heurtez accidentellement quelque chose.

Les nouveaux vêtements de l’employé

Le bon vêtement fait bien sûr partie de l’étiquette de la vidéoconférence. Il est préférable de porter des hauts de couleur neutre. Évitez les motifs ou les couleurs vives. Plus le motif est fin, plus il y a d’interférences sur l’écran, c’est-à-dire qu’il provoque un scintillement. Pour cette raison, les présentateurs portent rarement des tenues à motifs – faites attention à eux.

Tous les participants à la vidéoconférence doivent porter des hauts sans motif.

Pas le temps pour les grands gestes: comportement en réunion

Enfin, quelques conseils sur la manière de se comporter en visioconférence, car ici aussi il y a quelques points à considérer avec lesquels vous pouvez marquer des points avec des collègues ou des supérieurs. Par exemple, évitez de faire des gestes excessifs pendant que vous parlez. Cela peut nuire au cœur de votre message.

Si un collègue parle, écoutez attentivement. N’oubliez pas: la caméra est dirigée vers vous. Alors souriez de temps en temps. Évitez de glisser dans votre chaise ou de vous ennuyer au plafond. Oui, vous pouvez être dans vos quatre murs et donc dans votre zone de confort. Pendant les vidéoconférences, cependant, imaginez toujours que vous êtes en réunion de bureau. Vous devez adapter votre comportement en conséquence.

Sommaire