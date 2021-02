Une jeune étoile, des exoplanètes en orbite découverte dans une «  rivière d’étoiles  » à l’aide de données TESS et Spitzer

15 févr.2021 17:26:37 IST

Les astronomes ont repéré une jeune étoile appelée TOI 451 qui a trois planètes chaudes en orbite autour d’elle. Les astronomes ont repéré le soleil à l’aide du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. La jeune étoile a beaucoup en commun avec notre soleil, selon un Déclaration de la NASA de la découverte. Cependant, étant donné que l’âge de notre soleil est d’environ 4,6 milliards d’années, l’étoile TOI 451 est relativement plus jeune, à 120 millions d’années. L’étoile nouvellement découverte pourrait approfondir la compréhension actuelle de la formation du système solaire. L’étoile TOI 451 fait 95% de la masse du soleil, 12% plus petite et n’émet que les deux tiers de l’énergie.

Les trois planètes en orbite autour du TOI 451 sont très proches de l’étoile, selon le communiqué. Cela signifie que les planètes sont chaudes, avec des températures allant de 2200 ° F (planète la plus intérieure) à 840 ° F (la plus externe). Le système dispose également d’une paire d’étoiles compagnons qui gravitent bien au-delà des planètes.

Les trois planètes et TOI 451 résident dans une « rivière d’étoiles » connue sous le nom de ruisseau Poissons-Eridanus qui a été découverte récemment. Le flux mesure 1 300 années-lumière et couvre un tiers du ciel et est composé d’étoiles qui sont moins de 3% de l’âge de l’univers.

Les chercheurs avaient initialement pensé que le ruisseau était vieux, car les jeunes étoiles peuvent avoir des taches sombres comme des taches solaires qui provoquent des fluctuations de leur luminosité. Cependant, en regardant de plus près le flux à l’aide de l’observatoire TESS, les chercheurs ont pu observer que le flux était en fait composé de très jeunes étoiles qui tournent rapidement.

Les planètes découvertes constituent un excellent point d’observation pour les télescopes au fur et à mesure de leur développement, avec des outils comme le prochain télescope spatial James Webb qui peut détecter si une exoplanète a une atmosphère.

.

