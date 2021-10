Une influenceuse critiquée pour une séance photo « irrespectueuse » devant le cercueil ouvert de son père

Jayne Rivera a fait face à une multitude de commentaires, certains la qualifiant de irrespectueuse.

L’influenceuse et mannequin Jayne Rivera, âgée de 20 ans, a suscité un peu de réaction sur les réseaux sociaux cette semaine, après avoir publié une « séance photo » de huit images alors qu’elle se tenait devant le cercueil ouvert de son père lors de ses funérailles.

Dans la série de photos, Rivera porte une tenue entièrement noire et est représentée dans une variété de poses mises en scène alors que son père est allongé dans le cercueil derrière elle. Bien que son visage ne soit pas montré sur les photos, vous pouvez voir ses mains jointes en arrière-plan.

L’influenceuse Jayne Rivera a critiqué la séance photo devant le cercueil ouvert de son père. Photo : @jayne_riveraa via Instagram

Rivera a sous-titré le post de la séance photo avec: « Papillon s’envole. Rip Papi, tu étais mon meilleur ami. Une vie bien vécue. #rip #papi #veteran #ptsd #funeral #neverforgotten. »

La publication a recueilli près de 12 000 likes avant que Rivera ne supprime son compte, probablement à cause du nombre écrasant de commentaires disant que sa séance photo était « irrespectueuse ».

Le message de Rivera a suscité de nombreux commentaires de la part de ses abonnés et d’autres utilisateurs des médias sociaux alors que les photos circulaient sur Twitter.

Un utilisateur d’Instagram a écrit: « Pas cool Jayne, ton père était un vétérinaire décoré, une séance photo près de son cercueil devrait être sous toi. Qu’il repose dans la paix éternelle », avec un autre ajoutant : « Jésus-Christ a du respect. Non suivi. »

Avant de supprimer son compte Instagram, Rivera comptait plus de 84 000 abonnés. Elle a également un TikTok avec 300 000 abonnés supplémentaires, qui semble toujours actif mais les commentaires ont été désactivés.

Rivera n’a rien publié de nouveau ni commenté le contrecoup depuis que sa séance photo est devenue virale.

