Une hôtesse de l’air à la retraite poussant un chariot de boissons arrive au WTC après une randonnée de 200 milles

Après un long voyage de plus de 200 milles entre Boston et New York, l’agent de bord à la retraite de United Airlines, Paul Veneto, est arrivé au World Trade Center le samedi 11 septembre vers 13 h 15 HE.

« Je me tiens ici en ce moment près de Ground Zero, je me prépare à partir et je suis un peu ému », a déclaré Veneto AUJOURD’HUI par téléphone. « J’ai accompli ce que j’avais l’intention de faire, mais cela semble surréaliste lorsque je marche devant ces noms sur les murs ici. »

Veneto a poussé un chariot de boissons d’une compagnie aérienne tout au long du voyage pour rendre hommage à ses défunts collègues qui se sont perdus lorsque le vol United 175 a atterri dans la tour sud du World Trade Center il y a 20 ans. Le vol United 175 faisait partie de la route régulière de la Vénétie, mais il se trouvait qu’il était en congé le 11 septembre 2001.

Son arrivée mémorable à New York en plus de tout son voyage a été documentée sur l’Instagram dédié à sa promenade, à juste titre appelé Paulie’s Push. Dans une photo poignante prise en contre-plongée, Veneto se tenait les mains posées sur le chariot avec One World Trade Center en arrière-plan.

Sur une autre photo de samedi, Veneto peut être vu de dos en train de rendre hommage au 9/11 Memorial South Pool. La légende dit simplement « Fin de voyage ».

L’homme de 62 ans a commencé son voyage le 21 août à l’aéroport Logan de Boston, en suivant une route menant au sud-ouest de la côte est jusqu’à ce qu’il atteigne le point zéro dans le sud de Manhattan.

Il a fait des arrêts en cours de route et a été accueilli par des membres de la communauté locale, des forces de l’ordre et des fonctionnaires, ainsi que par d’autres agents de bord qui ont pu le retrouver et marcher à ses côtés pendant une partie de son voyage.

AUJOURD’HUI a même rencontré Venoto lors de son voyage alors qu’il traversait le Connecticut le week-end dernier.

Le chariot de Veneto était décoré de manière appropriée avec des photos des équipages des compagnies aériennes pour lui donner inspiration et courage tout au long de son voyage.

« Je regarde au-dessus de ce chariot, je vois les visages de ces membres d’équipage, chaque fois que j’ai mal aux jambes, il fait froid, il pleut, ils me sourient, la douleur s’en va », a-t-il déclaré à l’Associated Press le mois dernier.

Dans une vidéo partagée avec Paulie’s Push Instagram, Veneto a rappelé le 11 septembre 2001, expliquant le moment où il a découvert que l’un des avions qu’il travaillait habituellement avait été impliqué dans l’accident.

« Je savais à ce moment-là que ma vie avait changé pour toujours, je viens de le faire », a-t-il déclaré en voix off. «C’est juste un sentiment creux comme si j’étais tout seul par moi-même dans le monde entier. Peu importe où j’allais, toutes les personnes que je voyais, les membres de ma famille, cela ne faisait aucune différence pour moi. J’étais seul. »

Veneto a pu surmonter le sentiment de solitude et ses difficultés personnelles, ajoutant plus tard : « Je suis toujours là aujourd’hui. Je suis ici aujourd’hui pour le faire, pour rendre hommage à ces membres d’équipage. Ils ont été les premiers intervenants et ils méritent d’être traités comme des héros du 11 septembre. »

Tous les bénéfices de Paulie’s Push bénéficieront aux familles de ses anciens collègues en plus de l’association à but non lucratif Power Forward 25, qui aide les personnes aux prises avec la toxicomanie, une cause qui tient à cœur à Veneto. Le retraité se remet d’une dépendance aux opioïdes en garantie des attaques.

« J’ai changé ma vie pour pouvoir reconnaître ces gars qui n’ont jamais été reconnus », a déclaré Veneto. « Nous pouvons tous dire à ce pays et au monde que ces membres d’équipage étaient des héros le 11 septembre. »