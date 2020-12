«  Une histoire de Noël  » contre «  Les vacances de Noël de National Lampoon  »: nous savons enfin quel film est le plus populaire

Il y a un conflit majeur pour savoir quel est le meilleur film de Noël de tous. Il est vrai que les cinéphiles ont tant d’options à choisir – des sélections classiques comme C’est une vie magnifique aux comédies modernes telles que Elfe. Mais même avec les centaines de films de Noël pour votre plus grand plaisir, il y en a deux qui se démarquent des autres.

Une histoire de Noël (1983) est l’un des films les plus populaires à regarder chaque mois de décembre. C’est un choix tellement apprécié que TBS et TNT l’ont diffusé en continu pendant 24 heures à compter de la veille de Noël. Mais de nombreux spectateurs de films de vacances sont amoureux de Vacances de Noël de National Lampoon (1989). Ces groupes de duel pensent tous deux que leur choix est le meilleur des meilleurs.

Donc, ce qui est supérieur: Une histoire de Noël ou Vacances de Noël? Il existe un moyen simple de le savoir.

« Une histoire de Noël » est un trésor de vacances

Tant de fans ont répondu positivement à Une histoire de Noël parce qu’ils pouvaient s’y rapporter depuis leur propre enfance. Le film suit un jeune garçon nommé Ralphie qui ne veut rien de plus que d’obtenir un pistolet Red Ryder BB pour Noël. Le seul problème, c’est que tous les adultes de sa vie l’avertissent que «vous allez vous tirer dessus» s’il en a vraiment un.

Le film est réalisé par Bob Clark et est basé sur le roman, En Dieu nous avons confiance, tous les autres paient comptant. Il se déroule dans les années 1940 et présente de nombreux personnages mémorables dans la famille et le quartier de Ralphie. Plusieurs des événements du film sont basés sur la vie réelle.

Les « vacances de Noël » ont plus de moments à citer que la plupart

Pendant ce temps, Vacances de Noël suit une famille différente à une autre époque. La comédie de Noël mettant en vedette Chevy Chase a été écrite par John Hughes et est basée sur la nouvelle, «Noël 59».

Comme Une histoire de Noël, Vacances de Noël se concentre fortement sur la dynamique familiale et les situations bizarres. Clark Griswold attend avec impatience son bonus de fin d’année, qu’il compte utiliser pour créer une piscine pour sa famille. Mais rien ne se passe comme prévu. Et lorsque toute la famille élargie descend chez les Griswold pour célébrer Noël ensemble – y compris le frère excentrique de Clark, Eddie – le chaos absolu s’ensuit.

La comédie qui rit aux éclats frappe une corde sensible chez tous ceux qui connaissent le stress d’accueillir ou d’assister à des célébrations de vacances avec des membres de la famille.

« Une histoire de Noël » a une cote plus élevée que « Vacances de Noël »

Peter Billingsley dans «Une histoire de Noël» | Metro-Goldwyn-Mayer / Getty Images)

En fin de compte, le choix d’un film de Noël préféré est une question de préférence. Et il y a plein de gens qui aiment les deux Une histoire de Noël et Vacances de Noël. Cependant, lorsqu’il s’agit de sélectionner un gagnant dans le débat sur les films de vacances, Une histoire de Noël a une note légèrement plus élevée.

À partir de 2020, Une histoire de Noël a une note de 7,9 / 10 avec 128 816 avis sur IMDb. Pendant ce temps, Vacances de Noël a une note de 7,6 / 10 avec 151380 avis sur IMDb.

Que vous soyez dans l’équipe Parker ou dans l’équipe Griswold, vous êtes en bonne compagnie. Et comme toujours, la meilleure solution est de regarder les deux films tous les mois de décembre.