Une grossesse après 35 ans nécessite des soins

Le nombre de femmes brésiliennes devenues mères après l’âge de 35 ans a augmenté. C’est ce que révèlent les données publiées ce mois-ci par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE). En 10 ans, le nombre de mères de moins de 15 ans ayant accouché a baissé de 26,3%. En revanche, les grossesses entre 35 et 39 ans ont augmenté de 63,6%. Entre 40 et 44 ans, l’augmentation du nombre de naissances a été de 57% et dans la tranche d’âge de 45 à 49 ans, de 27,2%. Chez les femmes de plus de 50 ans, l’augmentation était de 55%.

Selon les médecins de la Société brésilienne de procréation assistée (SBRA), les principales raisons du report de grossesse mises en avant par les femmes qui arrivent à leurs bureaux sont le choix du bon partenaire pour fonder une famille, rechercher la stabilité financière et la maturité pour concevoir un enfant, en plus de nouvelles relations.

Pour la gynécologue et présidente de SBRA, Hitomi Nakagawa, quels que soient les choix derrière ce changement, il est fondamental que ces femmes soient informées que la chance de pouvoir tomber enceinte plus tard, avec une vie professionnelle et financière plus stabilisée, peut être accompagnée. d’un problème: la baisse de la réserve ovarienne. «Cela se reflète dans le résultat des procédures, car la quantité et la qualité des œufs dans cette tranche d’âge sont déjà plus compromises. Le traitement n’est pas impossible, mais il présente un risque plus élevé de fausse couche et le risque de tomber enceinte par transfert même dans les traitements de procréation assistée prend plus de temps, sauf lorsque la patiente fait une étude génétique de l’embryon », dit-elle.

De plus, les risques de grossesse impactés par l’âge de la mère peuvent générer des taux plus élevés de complications gestationnelles, ce qui nécessite un suivi professionnel plus intensif chez les femmes à partir de cet âge. «Par conséquent, il est essentiel d’être informé des avantages réels que la procréation assistée peut apporter à cette femme qui souhaite reporter sa grossesse et avoir des bébés avec son matériel génétique», dit-elle.

Dans le cas des femmes qui souhaitent concevoir après 40 ans, les soins doivent être encore plus importants. «Bien qu’il y ait des exceptions, malheureusement, les techniques de procréation assistée ne se démarquent pas autant en ce qui concerne les chances de conceptions spontanées qui aboutissent à des naissances vivantes saines après 43 ans. Le Conseil fédéral de médecine (CFM) fixe la limite d’âge de 50 ans pour qu’une femme se soumette aux techniques de procréation assistée », souligne Manoela Porto, médecin certifiée SBRA.

Selon le médecin, une grossesse tardive augmente également le risque de syndromes chromosomiques, c’est-à-dire que la santé du bébé peut également être affectée. «En plus des mesures appliquées à toutes les femmes enceintes, les mères plus matures devraient bénéficier d’une surveillance plus précoce du risque accru de fausse couche et de grossesse hors de l’utérus, de dépistage et de conseil pour le risque de syndromes chromosomiques et d’interventions visant à réduire les risques tels que le diabète et les pré- éclampsie (hypertension qui survient pendant la grossesse) », dit-il.

Le gynécologue souligne que pour de nombreuses femmes en âge de procréer avancé, la procréation assistée ne réussira que si elles ont recours à des ovules donnés par des femmes plus jeunes, conclut le médecin.

Information et accueil – C’est justement en pensant à ces femmes qui ont dépassé l’âge de 35 ans et qui veulent être mères, que la journaliste Aline Dini a créé le projet Mère à 40 ans.L’objectif du profil est d’informer sur les avantages et les inconvénients d’affronter la maternité à maturité, pour grâce à des entretiens hebdomadaires avec des experts.

Le véhicule présente également chaque semaine des histoires de femmes devenues mères dans la quarantaine, par divers moyens (gestation naturelle, ovodoation, ventre de soutien et adoption), et accueille les femmes qui éprouvent des difficultés à tomber enceinte ou qui ont subi des avortements. spontané. Avec une curation de contenu qui a duré 7 ans, la journaliste Aline Diniz a récemment créé le cours Fertilité à la maturité, qui compte 8 professionnels spécialisés dans la fertilité pour aider les femmes à comprendre leur corps et à gérer les émotions impliquées dans cette phase de en attente d’un enfant.

Risques pour les mères

Avortement spontané: en général, le risque survient dans environ 15% des grossesses chez les femmes de moins de 35 ans. Mais, entre 35-39 ans, ce risque augmente à 25%, entre 40-44 ans à environ 50% et, après 45 ans, à plus de 90%.

Grossesse extra-utérine (hors utérus): ce risque augmente de quatre à huit fois plus après 35 ans.

Hypertension artérielle: le risque de développer une hypertension est de deux à quatre fois plus élevé après 35 ans.

Pré-éclampsie: le risque de développer une pré-éclampsie est de 3% dans les grossesses en général. Ce risque augmente à environ 10% après 40 ans et 35% après 50 ans.

Diabète sucré: le risque de développer un diabète pendant la grossesse est d’environ 3%, mais augmente de deux à quatre fois après 35 ans.

Anomalies du placenta: après 40 ans, il existe un risque accru de décollement placentaire et de faible implantation.

Risques pour le bébé

Syndromes chromosomiques: risques accrus d’anomalies chromosomiques telles que le syndrome de Down. À 30 ans, le risque d’avoir un bébé atteint de ce syndrome est d’environ 0,1%. Ce risque augmente trois fois à 35 ans et environ 20 fois à 40 ans.

Malformations: même chez les bébés sans anomalies chromosomiques, il existe un risque accru de malformations, les altérations cardiaques étant les plus fréquentes.

Faible poids à la naissance et prématurité: le risque de ces conditions peut augmenter jusqu’à deux fois après 35 à 40 ans.

Mort fœtale intra-utérine sans cause apparente: ce risque augmente nettement après 37 ans.