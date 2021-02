Une grand-mère de 110 ans devient virale sur TikTok

Une grand-mère de 110 ans nommée Amy Hawkins est devenue la dernière sensation sur le réseau social populaire, TIC Tac après que son arrière-petit-fils ait publié une vidéo de son chant.

Dans la vidéo, Hawkins joue une version de « C’est un long chemin vers Tipperary » de Johh McCormack, qui a été téléchargé sur TIC Tac pour son arrière-petit-fils, Sacha Freeman et pour le moment, il a atteint plus de 100 000 vues sur la plate-forme.

Hawkins est un ancien danseur et actuellement la personne la plus âgée du pays de gallois. En plus d’apparaître dans quelques autres vidéos sur la plateforme, Hawkins Elle a également été interviewée par une chaîne de télévision locale, révélant que la chanson était sa chanson préférée de tous les temps et qu’elle ne pouvait pas croire à la renommée qu’elle avait acquise après sa vidéo.

À propos de la renommée de sa mère sur Internet, Romarin Morris Il a expliqué: «Elle était danseuse à 14 ans, il y a longtemps. Ne comprend pas beaucoup ce que c’est TIC Tac mais Internet l’est. Je suppose que c’est beaucoup à traiter à 110 ”.