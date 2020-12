Une femme transgenre abattue le jour de Noël

Courtney Eshay Key s’est prononcée après avoir été tuée dans la soirée du 25 décembre dans le quartier East Chatham de Chicago. (CBS2)

Une femme transgenre a été abattue le jour de Noël dans ce que ses amis croient être un crime de haine, avant d’être mal sexiste par la police.

Des amis et la famille de Courtney Eshay Key se sont exprimés après son assassinat dans la soirée du 25 décembre dans le quartier d’East Chatham à Chicago.

La jeune femme de 25 ans a été retrouvée morte dans un incident initialement signalé comme un accident avec délit de fuite, bien qu’il soit apparu depuis qu’elle avait subi des blessures par balle.

Pour aggraver les choses, la police avait initialement répertorié la fière femme transgenre comme un homme et un «John Doe» non identifié, provoquant la colère de ceux qui la connaissaient à cause des indignités qu’elle avait subies dans la mort.

La police de Chicago fait face à la colère pour avoir trompé Courtney Eshay Key

L’ami de toujours Beverly Ross a dit CBS2: «Nous sommes humains. Nous sommes réels. Nous sommes fatigués que la police de Chicago trompe les personnes trans, les personnes non conformes au genre.

«Ils déshumanisent notre personnage.»

Key était toujours répertorié comme un homme dans les systèmes de police de Chicago quelques jours après l’incident, rapporte le média, bien que son identité soit maintenant connue.

Alors que sa mort fait l’objet d’une enquête en tant qu’homicide, la police a refusé de confirmer si l’affaire était considérée comme un crime de haine potentiel, même si ses proches pensent qu’elle était probablement la cible de transgenre.

Beverly Ross a ajouté: «Je pense qu’Eshay a été ciblée. Nous devons aller au fond des choses car la vie des Noirs trans est importante. Nous n’allons nulle part. »

Key est au moins la 43e personne transgenre à être tuée aux États-Unis en 2020, dont la majorité étaient des femmes transgenres noires et latines.

Les victimes de meurtre trans font souvent face à des erreurs de sexe de la part de la police et des médias

Une analyse de 37 cas de victimes de meurtre transgenres par Questions médiatiques le mois dernier, on a constaté que 18 des victimes avaient un sexe erroné par les rapports de police, tandis que 23 étaient mal sexistes par les médias.

Sur les 139 articles publiés en 2020 trompant les victimes de meurtres transgenres, seuls 18 – moins d’un sur cinq – ont été mis à jour pour supprimer complètement le langage qui les trompait.

Human Rights Campaign, qui suit les informations faisant état de violences mortelles contre les transgenres, a déclaré: «Ces victimes ont été tuées par des connaissances, des partenaires ou des étrangers, dont certains ont été arrêtés et inculpés, tandis que d’autres n’ont pas encore été identifiés. Certains de ces cas impliquent un biais anti-transgenre clair. Dans d’autres, le statut de transgenre de la victime peut les avoir mis en danger d’autres manières, par exemple en les contraignant au chômage, à la pauvreté, à l’itinérance et / ou au travail du sexe pour survivre.

«Bien que les détails de ces cas diffèrent, il est clair que la violence mortelle affecte de manière disproportionnée les femmes transgenres de couleur – en particulier les femmes transgenres noires – et que les intersections du racisme, du sexisme, de l’homophobie, de la biphobie, de la transphobie et de l’accès non contrôlé aux armes conspirent à les priver. emploi, logement, soins de santé et autres nécessités.

«Comme c’est trop souvent le cas dans les reportages sur les violences anti-transgenres, nombre de ces victimes sont faussées dans les déclarations de la police locale et dans les médias, ce qui peut retarder notre prise de conscience d’incidents mortels.