Une femme trans retrouvée étranglée à mort dans sa maison

Alejandra Salazar. (Facebook)

Alejandra Salazar, une femme transgenre portée disparue il y a environ une semaine, a été retrouvée morte par les autorités, étranglée à mort dans son appartement avec un sac en papier sur la tête.

La recherche d’une journée de Salazar, 54 ans, dans le quartier de Buenos Aires à Balvanera, en Argentine, a saisi la communauté locale. Mais les voisins ont signalé des odeurs fétides provenant d’un complexe d’appartements au 2200, avenue Corriented.

La police de la ville de Buenos Aires a déclaré, selon le Diario De Cuyo média en ligne, que l’administrateur du bâtiment n’avait pas vu la victime depuis une fois par semaine.

Les agents ont trouvé le corps nu de Salazar, la tête posée sur le sol près de son lit, ont-ils dit, avec des jouets sexuels éparpillés sur le sol. Ils ont ajouté que les premiers rapports estimaient la date du décès à environ sept à dix jours.

Salazar, disaient-ils, était originaire du Pérou.

Les groupes de défense LGBT + « réclament justice pour Alejandra Salazar » alors que les taux de mortalité trans atteignent des sommets vertigineux

L’association civile La Rosa Naranja, groupe local d’activistes LGBT +, a organisé sa mort Twitter. Selon le décompte du réseau, Salazar est la 106e personne trans connue tuée en Argentine cette année seulement – 105 femmes trans et un homme trans sont décédés en 2020.

«Aujourd’hui (14 décembre), nous pleurons la mort d’un autre collègue trans», a écrit le groupe dans le communiqué. «C’était un meurtre trans! Nous exigeons justice pour Alejandra!

«Nos condoléances à tous [her] parents, amis et connaissances. »

Les groupes de surveillance évaluent à 15 le nombre de personnes transgenres assassinées en 2020, mais soulignent que ce chiffre ne parvient pas à saisir le véritable spectre de la violence à laquelle les argentins sont confrontés.

Le mépris des victimes étant monnaie courante parmi les services de police et la presse, et le pays ne disposant pas d’une base de données centralisée sur la criminalité, d’innombrables meurtres de trans ne sont pas signalés.

Les données fournies par la police sont souvent incomplètes, obligeant de nombreux militants LGBT + à passer au crible des reportages parfois peu fiables pour saisir toute l’étendue de la violence.

Pendant des années, les militants ont souligné le fossé toujours plus grand entre les droits LGBT + avancés de l’Argentine et les réalités auxquelles les personnes trans sont confrontées.

La Ley de Identidad de Género de l’Argentine de 2012, ou «loi sur l’identité de genre», a consacré l’un des ensembles de droits les plus solides pour les personnes trans en Amérique du Sud. Par exemple, accorder des chirurgies d’affirmation de genre dans le cadre de plans de santé publics et privés et changer les marqueurs de genre sur les documents d’identification sans avoir besoin de l’approbation d’un médecin ou d’un juge.