Une femme surprend son beau-père en train de tricher dans les messages de sa petite amie sur les réseaux sociaux

Château Montrose La Dame de Montrose 2017

Vous êtes une femme et vous vous appelez Yvonne Laure Jeanne Decaze. Nous sommes dans les années 1920 et vous épousez votre petit cousin, Albe Charmolüe. Le mariage a lieu juste un mois après le décès de votre beau-père, Louis Victor Charmolüe. Immédiatement, vous portez ce nom de famille et votre mari, qui n'est pas en très bonne santé après son retour de la Première Guerre mondiale, prend en charge le Château Montrose, propriété de 95 hectares qu’il a héritée dans l'AOC Saint-Estèphe, dans le Médoc, au nord de Bordeaux. En 1926, vous avez votre premier fils, Louis; et trois ans plus tard, en 1929, une fille, Françoise. Avec le changement de décennie vient la dépression de 1929 et la grande crise. Votre mari reste aux commandes. Malgré tout, vous parvenez peu à peu à subvenir à vos besoins. Les choses ne vont pas mal, jusqu'en 1933, lorsqu'un incendie ravage une partie des vignes. Mais le pire reste à venir : la même année, votre fils Louis décède à l'âge de 8 ans. Deux ans plus tard, en 1935, naîtra Jean-Louis, votre troisième enfant. En 1939, la Seconde Guerre mondiale commence. Votre mari veut aller au front, mais sa santé ne lui permet pas. S’il semble au début que votre famille est épargnée par les balles, la guerre arrive directement à votre porte lorsque les armées française et allemande occupent le Château Montrosé. « Même assis près du feu de sa maison, l'homme ne peut pas échapper à la sentence de son destin », disait Esquilo. Les Français y installent un lot de canons antiaériens. Les Allemands transforment les vignes en champ de tir de fortune. Certaines souches sont endommagées par les bombes. En 1944, un an avant la fin du conflit, votre mari décède. Et tout à coup, vous vous retrouvez seule, au milieu d'une période d'après-guerre, avec deux enfants à élever et une entreprise à diriger et à relancer. Et tout cela, sans oublier un détail : vous êtes une femme et vous êtes seule au milieu d'un monde d'hommes. Cependant, Yvonne Charmolüe a réussi. En hommage à cette femme, est né Château Montrose La Dame de Montrose, second vin de ce cru classé, créé en 1985 par Jean-Louis Charmolüe en reconnaissance de sa mère. Château Montrose La Dame de Montrose est un vin rouge élaboré à partir des vignobles situés autour du Château Montrose, tous réunis dans la même parcelle, ce qui n'est pas habituel dans la région, et qui poussent sur un sol de gravier formé de sable (dans la partie supérieure) et d'argile (dans le sous-sol). Cela permet la présence de réserves d'eau qui aideront les vignes à résister aux étés secs. La vendange de Château Montrose La Dame de Montrose débute par une triple sélection : dans le vignoble, à l'entrée dans la cave et par tri visuel. Après l’égrappage, La Dame de Montrose est placé dans une cuve et fermente pendant 25 jours dans les 92 cuves installées dans la cave. Il obtient ainsi plus de 60 lots de vin, qui seront soigneusement classés et dégustés, et qui seront finalement assemblés et mélangés. Château Montrose...