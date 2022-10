Une femme révèle pourquoi sa sœur a refusé de l’inviter à son mariage

Dans une tournure bouleversante des événements, la demi-sœur d’une femme – avec qui elle avait été une amie proche toute sa vie – a décidé de ne pas l’inviter à son mariage sans dire pourquoi.

Après avoir découvert la raison de l’exclusion, elle a décidé de ne plus entrer en contact avec sa sœur pour éviter des problèmes de santé mentale bouillonnants.

Des années plus tard, son père lui a suggéré de se réconcilier avec sa sœur, ce qui l’a amenée à se demander si elle avait tort de sortir de la vie de sa sœur.

Elle a décidé de publier sur le subreddit « r/AmItheA–hole » pour voir ce que les sympathiques inconnus d’Internet avaient à dire sur sa situation difficile et si elle avait fait le bon choix ou non.

La raison pour laquelle elle n’a pas été invitée au mariage était que la mère de sa sœur ne voulait pas qu’elle soit là.

« Alors j’ai (19F) deux demi-sœurs, ‘Haley’ (30F) et ‘Sarah’ (32F) », a posté la femme sur Reddit.

« Avant que mon père ne rencontre ma mère et ne m’ait, il était marié à ‘Mary’ (60F) et avait Haley et Sarah. Mon père n’était pas content de leur mariage, et après environ 15 ans de mariage, ils ont demandé le divorce.

Après plusieurs années, le père de la femme a rencontré quelqu’un d’autre et l’a eue, et bien que cela ait été plusieurs années après le divorce de son père avec Mary, elle ne voulait toujours rien avoir à faire avec elle.

Dès sa naissance, elle était très proche de Sarah et Haley, mais pour cacher le fait que Mary la détestait, leurs familles ont fait en sorte qu’elles ne se côtoient jamais.

Chaque fois que la femme se rendait chez eux pour passer du temps avec Sarah, Mary ne serait jamais là pour la voir, mais les femmes étaient si proches qu’elle connaissait même le fiancé de Sarah avant qu’ils ne se fiancent – c’est pourquoi elle a été si blessée quand elle n’a pas été invitée à leur mariage.

« Ma mère m’avait prévenue après leurs fiançailles que je ne serais probablement pas invitée et de ne pas me faire espérer », a-t-elle expliqué.

« Mais je ne pensais pas que Sarah ne m’inviterait pas parce que sa mère ne pouvait pas supporter que mon père soit parti et ait eu un enfant avec une autre femme. »

Elle prétend que ce qui a le plus blessé, c’est qu’elle n’en a jamais entendu parler de Sarah elle-même, et elle a donc finalement coupé complètement le contact avec elle jusqu’à quatre ans plus tard, lorsque son père le lui a rapporté.

« Il ne veut pas me forcer à quoi que ce soit, mais il dit que la famille est importante et qu’il aimerait que nous nous entendions bien », a-t-elle écrit.

« Elle a également essayé de me contacter il y a quelques mois en demandant à mon père s’il pouvait me demander d’avoir une conversation avec elle (c’est pourquoi il en a parlé en premier lieu). »

Les rédacteurs en chef disent qu’elle n’est « pas la connarde » (NTA), mais Sarah et son père le sont.

Le dicton séculaire selon lequel « le téléphone fonctionne dans les deux sens » sonne juste alors que les réponses soulèvent la question, pourquoi Sarah ne l’a-t-elle pas simplement évoquée avec elle ?

« NTA et moi ne comprenons pas pourquoi c’est à vous de la contacter », a écrit un utilisateur. « Pourquoi ne t’a-t-elle pas tendu la main ? Je ne pense pas que ton père s’implique là-dedans soit une bonne idée.

« NTA. Si la famille est si importante, pourquoi Sarah ne vous contactera-t-elle pas en premier ? Ça fait des années », a écrit un autre.

Histoires liées de YourTango :

« Le papa doit rester dans son couloir, Sarah a fait son choix et ce sont ses conséquences », a écrit une troisième personne.

Beaucoup de gens ont également critiqué Mary, la mère qui ne se remet pas de son ex-mari d’avoir un enfant plusieurs années après leur divorce.

Un autre utilisateur a écrit: « Il semble étrange que la mère puisse supporter de voir son ex-mari mais pas sa nouvelle fille et SO (avec laquelle il semble bien). »

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à jouer au Quadball. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.