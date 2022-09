Une femme intente une action en justice contre son ex pour la garde d’un chien

Une femme sur TikTok demande conseil à d’autres utilisateurs au milieu d’une bataille pour la garde avec son ex-petit ami au sujet de leur chien de compagnie. La femme prétend qu’elle était la seule à s’occuper du chien, et maintenant son ex-petit ami veut que le chien vive avec lui à plein temps.

La vidéo a reçu près d’un million de vues depuis sa publication. « J’ai juste besoin de savoir si quelqu’un d’autre a déjà eu affaire à quelque chose comme ça auparavant, et si c’est le cas, j’ai besoin de vos conseils », a commencé la femme dans sa vidéo.

Elle intente maintenant une action en justice contre son ex pour la garde de leur chien.

Dans une vidéo précédente, Miller a déclaré qu’elle et son ex-petit ami se sont séparés il y a six semaines. Ils changeaient qui avait leur chien, Leo, toutes les deux semaines. Cependant, Miller a affirmé qu’elle était celle qui s’occupait de tous les besoins de Leo.

« Je travaille dans une clinique vétérinaire, je suis un technicien vétérinaire et je paie tous ses trucs médicalement, sur le plan de la santé, tout comme ça, il s’en est mieux occupé que moi honnêtement », a expliqué Miller.

Elle a ajouté que son nom figurait sur toutes les factures vétérinaires de Leo et qu’il s’agissait d’un chien errant qu’elle et son petit ami n’avaient pas acheté ni adopté dans un refuge.

Miller a partagé que quelques jours auparavant, lorsqu’elle était allée chercher Leo chez son ex, il avait refusé de lui rendre le chien. « Il me dit qu’il ramène son chien », a-t-elle partagé.

« De toute évidence, je le combats dessus, je ne sais pas à qui il pense parler avec ça. » Miller a ensuite dit à son ex-petit ami qu’elle le traînait en justice pour tenter de maintenir le plan de garde initial de leur chien.

La puce électronique de Leo est enregistrée sous le nom de Miller et elle a dit qu’elle avait imprimé tous ses reçus alimentaires et ses dossiers médicaux comme preuve qu’elle a toujours été la seule gardienne de Leo en ce qui concerne ses dépenses et qu’elle n’a reçu aucun soutien financier de son ex-petit ami.

Miller a déclaré qu’elle avait prévu une rencontre avec un avocat qui a déjà traité des cas similaires au sien.

« Est-ce que je fais tout ce que je peux ? » elle a légendé son message. « Ça prend tout en moi pour ne pas aller là où il [her ex] vies et voler mon chien. C’est mon enfant, ma seule lumière. Je veux dire que je vis pour ce chien. Je fulmine, j’ai le cœur brisé, je suis dévasté.

Elle a ajouté que le service de police de son comté ne répondait pas à ses appels téléphoniques.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​inondé Miller de support dans la section des commentaires.

« La garde partagée des chiens n’existe pas… le chien vous est enregistré, c’est votre chien. Période. Tu es gentille chérie, ramène ce chien ! un utilisateur a écrit.

« Ce bébé est enregistré pour toi maman », a commenté un autre.

D’autres utilisateurs ont proposé leurs suggestions et conseils sur la manière dont Miller devrait faire avancer la situation.

« J’ai fait avec et j’ai gagné. Les animaux domestiques sont considérés comme des biens, voyez si vous pouvez trouver un acte de vente. Soyez ennuyeux avec les tribunaux jusqu’à ce que vous le récupériez », a partagé un utilisateur.

«Demandez à un ami de« trouver »votre chien et de l’emmener dans une clinique vétérinaire au hasard pour qu’il se fasse examiner pour une puce. Ensuite, il est de retour avec vous et votre ex ne peut rien faire », a suggéré un autre utilisateur.

Miller a publié une vidéo de suivi remerciant les utilisateurs pour leur soutien et fournissant une mise à jour sur sa situation.

Elle a partagé que son avocat a été impressionné par toutes les preuves qu’elle avait avec elle et qu’ils sont en train de rédiger une lettre à son ex-petit ami lui demandant de rendre le chien dans les 10 jours, sinon l’affaire sera portée devant les tribunaux. .

Elle a ajouté que le poste de police avait finalement renvoyé ses appels téléphoniques et lui avait conseillé d’engager un avocat civil. Miller espère qu’une fois que son ex-petit ami aura reçu la lettre, il rendra le chien sans impliquer un juge.

Miller est convaincue qu’elle ramènera bientôt Leo à sa place. « Les gants sont enlevés, je prends ce putain de chien, idiot-! » elle a riposté à son ex.

Miller a ajouté ses informations sur Venmo dans la biographie de son compte TikTok afin que ceux qui souhaitent l’aider avec d’éventuels frais de justice puissent faire un don.

