Une femme fabrique un « pot de grossesse » pour empêcher sa famille de lui demander quand elle va avoir un bébé

Une femme d’une trentaine d’années a eu l’idée d’un « pot de grossesse », au grand désarroi de sa famille.

Le concept du « pot de grossesse » est très similaire au « pot à jurons » que de nombreux enfants ne connaissent que trop bien : chaque fois qu’un membre de la famille ou un ami lui demande d’avoir un bébé dans un proche avenir, elle leur demande de mettre un dollar dans le pot.

Le pot a bien servi son objectif, obligeant sa famille à cesser de leur poser des questions sur un bébé après un certain temps. Cependant, une situation délicate avec son frère l’a laissée, elle et le reste de la famille, divisés.

Maintenant, elle se demande si elle a eu tort de fabriquer le pot en premier lieu.

Elle a décidé de demander l’avis d’Internet sur la question, en publiant l’histoire sur le célèbre subreddit r/AmItheA**hole (AITA). Les utilisateurs du subreddit peuvent décider si l’affiche originale était dans le bon sens ou non en leur attribuant la note « Pas le trou ** » (NTA) ou « Vous êtes le trou ** » (YTA).

La plupart des utilisateurs ont convenu que la femme était NTA – mais le contexte est important.

La femme et son mari ont essayé d’avoir des enfants pendant un certain temps, mais en vain. Malgré leurs tentatives, leur famille les harcelait à plusieurs reprises, ce qui les frustrait parce qu’ils n’avaient aucun contrôle sur la situation. Elle a ensuite trouvé la solution parfaite aux demandes incessantes de leur famille.

« Je le porte avec moi dans mon sac chaque fois que je suis avec des amis et de la famille et chaque fois que quelqu’un me demande quand mon mari et moi allons avoir un bébé, je sors mon pot et je leur demande de déposer un dollar là-dedans pour demander , » elle a écrit. « J’aurais des regards perplexes, mais ils tendent la main vers leurs poches / portefeuilles / sacs à main et sortent un dollar et le mettent dans le bocal. »

Une semaine avant qu’elle n’écrive le message, ils se sont rendus chez ses parents pour un dîner en famille. Pendant le repas, son frère, qui venait de rentrer d’un voyage d’affaires d’un mois, leur a demandé s’ils attendaient bientôt.

Naturellement, elle s’est levée et a tendu le « pot de grossesse » à son frère pour lui avoir demandé. Il ne pouvait pas dire si elle était sérieuse ou non et a d’abord refusé de payer.

En réponse au frère disant qu’il n’avait pas à payer, elle a dit qu’il n’avait pas besoin de demander en premier lieu – ce qui a finalement rendu les choses gênantes autour de la table.

« Je pouvais dire qu’il se sentait gêné, il a immédiatement tendu la main vers sa poche, sorti son portefeuille et mis un dollar dans mon pot », a-t-elle écrit. « Je suis retourné à mon siège, je me suis assis et j’ai recommencé à manger comme si de rien n’était. »

Sa mère l’a tirée dans la cuisine et l’a appelée pour avoir agi « gamine ». Sa mère a alors dit qu’elle était « inquiète pour eux » parce qu’elle et son mari étaient dans la trentaine et qu’il ne leur restait « pas beaucoup de temps si nous voulons au moins un bébé en bonne santé ».

Elle et son mari sont ensuite partis et n’ont pas parlé à la famille pendant des jours, à l’exception d’un appel téléphonique de sa sœur pour la gronder également.

Les commentateurs ont félicité la femme pour son idée, beaucoup déclarant qu’ils prévoyaient de l’utiliser eux-mêmes à l’avenir.

« C’est parce qu’il fait exactement ce qui s’est passé : il amène l’absurdité de la question (et par extension du questionneur) à un plan encore plus absurde », a écrit un commentateur. « Vous avez compris comment rendre fous les gens qui demandent sans avoir l’air fou vous-même. »

Personne ne sait ce que vit un couple, il est donc préférable de ne pas compliquer la situation en le bombardant de questions sur la possibilité d’avoir des enfants.

