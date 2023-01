Une femme explique pourquoi elle et son petit ami gardent leur premier baiser jusqu’au mariage

Kyndel Grove, 23 ans et son petit ami semblent être comme n’importe quel autre couple. Ils vont à des rendez-vous, passent beaucoup de temps ensemble et s’achètent des cadeaux.

Cependant, il existe une différence essentielle dans leur relation par rapport à la plupart des autres couples.

« Donc, j’ai presque 24 ans, et mon petit ami et moi – c’est mon premier petit ami – nous sortons ensemble depuis près de deux ans et nous ne nous sommes jamais embrassés, « Grove dit dans une vidéo qui a recueilli plus de 6 millions de vues.

Elle n’a pas embrassé son petit ami parce qu’ils réservent le contact physique pour le mariage.

« Avant que vous ne m’appeliez tous bizarre et toutes ces bêtises que je reçois tout le temps, nous sommes chrétiens, donc nous nous réservons pour le mariage. »

Pour Grove, un premier baiser a beaucoup de sens pour elle et c’est quelque chose qu’elle veut partager exclusivement avec son mari.

Elle pense également qu’il est bénéfique pour sa relation de s’abstenir de toute activité physique les uns avec les autres afin qu’ils puissent se connecter à un niveau plus profond sans compter sur l’intimité.

« Je pense juste que c’est vraiment cool que nous ne comptions sur rien de physique pour maintenir notre relation », a déclaré Grove. « Je pense que c’est chouette. »

Quant à ce que les autres peuvent penser de ses règles relationnelles, Grove n’est pas trop inquiète.

« Je me fous de ce que l’un d’entre vous dit parce que ça me déteste tout le temps », rapporte-t-elle, ajoutant que la seule personne à qui elle veut plaire est « Dieu ».

« Notre mariage sera béni, laissez-moi juste dire ça. »

La plupart des utilisateurs de TikTok ont ​​félicité Grove pour sa décision et sa confiance en elle.

« Je l’aime! Vous et votre petit ami serez abondamment bénis après le mariage », a commenté un utilisateur.

« Les baisers sont si intimes et j’aimerais que plus de chrétiens s’en rendent compte. Bravo de vous avoir TOUS sauvés pour le mariage », a écrit un autre utilisateur.

D’autres qui ont appliqué les mêmes règles que Grove à leurs propres relations ont partagé leurs réussites.

« Mon mari et moi ne nous sommes pas embrassés pendant que nous sortions ensemble. Notre premier baiser était à l’autel ! En couple depuis deux ans, fiancés depuis huit mois et deux ans en mariage ! un utilisateur révélé.

« Nous ne nous sommes pas embrassés avant d’être fiancés parce que j’avais la même limite. Nous sommes mariés depuis 10 ans avec quatre enfants », a partagé un autre utilisateur.

Même ceux qui ne partageaient pas les mêmes croyances que Grove l’ont félicitée.

« Je n’ai pas les mêmes valeurs mais je suis heureux que vous reconnaissiez vos limites et que vous agissiez selon ce que vous pensez mériter au lieu de subir des pressions. Reine », a commenté un utilisateur.

Pour ceux qui sont sarcastiques à propos de la décision de Grove, le TikToker a eu une réponse pleine d’esprit.

Histoires liées de YourTango :

« Nous faisons habituellement une roue de charrette », a-t-elle répondu à un commentaire lui demandant si elle et son petit ami se serraient la main quand ils se voyaient.

Cependant, tous les contacts physiques ne sont pas limités, car Grove a partagé qu’elle et son petit ami se volaient un câlin ici et là !

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.