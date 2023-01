Une femme dit que sa sœur l’a accusée d’avoir volé le bébé qu’elle a abandonné

Lorsqu’une femme a proposé de s’occuper de la fille négligée de sa sœur, elle n’aurait jamais pu imaginer qu’un jour elle serait accusée d’avoir « volé » le bébé.

Cependant, c’est exactement ce qui lui est arrivé après avoir tenté de reconnecter sa nièce avec sa mère biologique – qui avait disparu de sa vie il y a des mois.

La sœur de la femme affirme qu’elle a «volé» sa fille après l’avoir accueillie.

En publiant son histoire sur le subreddit, « r/AmItheA-–hole (AITA), la femme a demandé à d’autres Redditors si elle avait eu tort de poursuivre les actions appropriées pour obtenir la tutelle légale de sa nièce après que sa sœur l’ait abandonnée.

La femme de 29 ans a commencé son message en partageant qu’elle a une sœur de 21 ans, Jane.

Jane a une fille de 14 mois, Sara, dont elle a la garde depuis juin.

Elle explique que Sara a eu une vie de famille difficile, Jane étant en train de divorcer de son mari, sans emploi et sans abri.

« J’ai proposé de prendre temporairement la tutelle de Sara afin qu’elle soit en sécurité et soignée pendant que Jane retrouvait sa vie », a écrit la femme.

Jane a d’abord rejeté l’offre de la femme.

« Cependant, après que Sara ait été déposée chez notre mère dans des vêtements sales et une vieille couche par un inconnu alors qu’elle était censée être sous la garde de son père, Jane a accepté de la donner à moi et à ma femme », a révélé la femme. .

Depuis qu’elle a accueilli Sara, la femme a clairement fait comprendre à sa sœur qu’il s’agissait d’un arrangement temporaire et qu’elle pourrait récupérer la garde de sa fille dès qu’elle se sentirait prête.

Peu de temps après, la mère de Sara était introuvable.

Au cours des six derniers mois, la femme affirme que Jane a disparu de la vie de Sara et n’a fait aucun effort pour prendre les mesures nécessaires pour l’élever.

« Elle ne pose pas de questions sur elle, elle ne fait aucun effort pour lui rendre visite. Elle ne nous demande pas de l’amener en visite », a écrit la femme.

« [She doesn’t] prendre aucune responsabilité financière, pas même sous la forme d’acheter ses cadeaux. Elle n’appelle pas pour lui parler ou la voir.

La femme a ajouté que Jane avait récemment obtenu un nouvel emploi et vivait dans une zone dangereuse.

La femme a appelé sa sœur pour lui parler de la question, qui a défendu ses raisons de ne pas voir ou de ne pas vérifier Sara.

« Sa défense est que c’est trop douloureux émotionnellement de voir Sara à cause de combien ça fait mal et combien elle lui manque », a écrit la femme.

« Son autre excuse est qu’elle n’a pas de voiture ou assez d’argent pour acheter des Ubers ou des couches. »

La femme a fait valoir que les affirmations de Jane étaient « ridicules » car l’argent n’est pas nécessaire pour envoyer un SMS ou un appel et qu’elle et sa femme ont proposé de conduire Sara chez elle afin qu’elle puisse la voir.

« Même après lui avoir parlé des choses qu’elle devrait ou pourrait faire, elle n’a toujours fait aucun changement », a révélé la femme. « Pour cette raison, ma femme et moi avons décidé d’examiner nos options légales d’adoption. »

La femme affirme que Sara a été légalement abandonnée et qu’elle et sa femme doivent avoir Sara avec eux pendant un peu plus longtemps avant que les tribunaux n’autorisent la résiliation des droits de Jane et de son mari sur leur fille.

La femme ajoute que le mari de Jane est plus absent de la vie de Sara qu’elle ne l’est.

Cependant, Jane s’oppose à ce que sa fille soit adoptée par sa sœur.

« Jane est furieuse à ce sujet et menace toutes sortes de choses (mais n’a rien fait) », a écrit la femme.

La sœur de la femme dit qu’elle « vole » son bébé car elle ne peut pas avoir d’enfant biologique.

La femme a fourni encore plus d’informations sur sa famille pour expliquer pourquoi Jane l’a ensuite accusée d’avoir «volé» son bébé.

La femme raconte qu’avant d’avoir la garde physique de Sara, elle et sa femme ont subi un échec de FIV.

« J’en ai parlé à Jane le premier jour juste pour qu’il y ait une honnêteté totale et pour que rien de tout cela ne semble sournois si cela devait sortir plus tard », a écrit la femme.

« Jane parle de cela d’une manière très blessante pendant tout ce temps en disant que j’essaie de lui voler son bébé puisque nous ne pouvons pas en avoir un à nous (nous avons déjà un fils adoptif). »

La femme prétend que c’est « loin de la vérité » car elle et sa femme sont véritablement préoccupées par le bien-être de Sara et estiment qu’elles ont le droit à la tutelle puisque sa mère biologique l’a essentiellement abandonnée.

La femme a ajouté qu’elle ne pouvait pas non plus se permettre d’emmener Jane vivre avec eux, car ils manquaient d’argent et d’espace comme c’est le cas avec le nouveau bébé et que l’accent de Jane doit être de s’assurer qu’elle améliore sa vie pour le bien de Sara. .

Les redditors ont soutenu la décision de la femme de poursuivre l’adoption légale de Sara.

« Je suis un enfant adopté. Ma mère était toxicomane et savait qu’elle ne réussirait pas sa vie », a partagé un utilisateur. « Attendez votre heure, ouvrez et fermez votre dossier, puis adoptez officiellement votre fille. Je vous souhaite tout le meilleur ! »

« Gardez la communication ouverte, même juste quelques photos, mais vous et votre femme devez finalement décider ce qui est le mieux, car vous connaissez mieux votre nièce/fille », a suggéré un autre utilisateur.

« Dire que vous avez volé Sara n’est que la façon dont Jane abandonne son enfant tout en s’absolvant de sa culpabilité », a écrit un troisième utilisateur. « J’imagine que les émotions là-bas sont assez compliquées. »

« Arrête de t’inquiéter pour Jane ou d’avoir l’air mal et rassure-toi dans le fait que tu fais ce qu’il y a de mieux pour Sara. Quiconque croit que Jane est plus que toi ne vaut pas la peine d’avoir dans son équipe de toute façon. Bonne chance ! »

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.