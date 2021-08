Une femme de Floride a accouché en luttant contre le COVID-19. Elle est décédée quelques jours plus tard.

Brax Le jean coupe Comfort Plus modèle Caren Raphaela by Brax denim - Femme - 19

Le jean « Comfort Plus » RAPHAELA BY BRAX. Modèle CAREN. Hanches grand confort et cuisses amples. Le pantalon bien-être, doux et féminin, qui garantit une silhouette tendance et une ligne élancée. Authentique denim « Super Dynamic » à effet délavé actuel. 5 poches, fonction « push up » au niveau des fesses. Livré sans ceinture. En 82% coton, 14% polyamide, 4% élasthanne. Entrejambe en tailles normales env. 80 cm, en tailles courtes env. 74 cm. Largeur bas env. 34 cm. Le jean est lavable en machine. Nous vous recommandons de choisir ce jean dans une taille en dessous de la vôtre. lavage machine cycle délicat 30°. décoloration au chlore impossible. repassage (très) chaud interdit. Nettoyage humide professionnel textiles délicats. pas de séchage tambour). 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54