Une femme contracte une rare infection à cowpox par son chat

Une femme britannique a développé une infection oculaire grave grâce à un virus rare – la variole, un cousin de variole , qu’elle a contractée de son chat de compagnie.

La femme de 28 ans s’est rendue aux urgences après avoir ressenti une irritation des yeux, ainsi qu’une rougeur et un écoulement à l’œil droit, qui avaient duré cinq jours, selon le rapport publié le 5 juin dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre . Elle a reçu une multitude d’antibiotiques et de médicaments antiviraux utilisés pour traiter les infections oculaires courantes, mais rien ne semblait fonctionner. Ses symptômes s’aggravaient : elle avait développé une cellulite orbitaire, ou une infection de la graisse et des muscles autour de l’œil ; et cette infection provoquait la nécrosation ou la mort des tissus de son œil. Ses médecins craignaient qu’elle perde la vue.

« Notre inquiétude était que l’infection endommagerait définitivement sa vision, ou se propagerait peut-être au-delà de l’orbite [eye socket] », a déclaré le Dr Miles Kiernan, ophtalmologiste au Royal Free Hospital de Londres, qui a soigné le patient.

En rapport: 11 façons dont votre animal de compagnie bien-aimé peut vous rendre malade

L’infection à cowpox de la femme a causé une cellulite orbitaire, ou une infection de la graisse et des muscles autour de l’œil. Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer les tissus morts autour de son œil. (Crédit image : The New England Journal of Medicine © 2021)

Un indice de la maladie de la patiente est venu de son chat de compagnie. La patiente a signalé que deux semaines plus tôt, son chat avait développé des lésions sur ses pattes et sa tête, selon le rapport.

Des échantillons des lésions du chat et de l’œil de la femme ont tous deux été testés positifs pour orthopoxvirus — la famille de virus qui comprend le virus de la variole (virus variolique), le virus de la variole et virus de la variole du singe . Un séquençage génétique plus poussé de l’échantillon de la femme a confirmé qu’elle était infectée par la variole bovine.

La variole bovine peut infecter plusieurs espèces animales, notamment les vaches, les chats et les humains. Il est étroitement lié au virus de la vaccine, qui est utilisé dans le vaccin contre la variole. (Le médecin Edward Jennor a utilisé le cowpox pour créer le premier vaccin au monde, contre la variole, en 1796, après avoir remarqué que les producteurs laitiers qui ont contracté la variole étaient immunisés contre la variole.) Aujourd’hui, la variole est rare chez les bovins, et le principal réservoir est constitué de rongeurs. , selon le Manuel Vétérinaire Merck . Les chats peuvent être infectés lorsqu’ils tuent des rongeurs porteurs de la variole, mais la transmission des chats aux humains est rare, a déclaré Kiernan à 45Secondes.fr.

Les humains peuvent être infectés par le cowpox par contact avec des lésions de cowpox sur la peau des chats, mais le virus n’est pas très contagieux entre les humains et les chats, et le risque d’infection peut être considérablement réduit avec des mesures d’hygiène telles que le port de gants lors de la manipulation des cas infectés, selon Hôpitaux vétérinaires VCA . Le virus n’a pas été détecté chez les chats aux États-Unis, selon Merck.

Le médecin soupçonne que l’œil de la femme s’est infecté lorsqu’elle a caressé son chat puis l’a touché ou frotté les yeux, a déclaré Kiernan.

Lésions de cowpox sur la patte du chat de la femme. (Crédit image : The New England Journal of Medicine © 2021)

Kiernan a ajouté que lui et ses collègues n’avaient jamais vu de cas d’infection oculaire par le cowpox auparavant et que peu de cas avaient été rapportés dans la littérature médicale.

Mais les cas qui ont été signalés ont été difficiles à traiter, a-t-il déclaré. Dans le cas présent, Kiernan et ses collègues ont reçu les commentaires d’éminents viologistes et spécialistes des maladies infectieuses de leur hôpital. Ils ont recommandé un traitement au tecovirimat (TPOXX), un médicament antiviral qui cible l’orthopoxvirus et a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement de la variole en 2018.

Il y avait un problème : le tecovirimat n’est pas disponible au Royaume-Uni. Kiernan et ses collègues devaient donc l’obtenir auprès du stock stratégique national américain, qui contient environ 2 millions de doses de tecovirimat en cas d’attaque bioterroriste contre la variole, a-t-il déclaré. (La variole a été éradiquée du monde en 1980, grâce à une campagne mondiale de vaccination, mais les gouvernements craignent que le virus de la variole puisse être utilisé comme arme biologique, Science en direct signalée précédemment .)

La patiente a reçu un traitement prolongé au tecovirimat et a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer les tissus morts autour de son œil, selon le rapport. Le traitement a fonctionné pour éliminer son infection. Six mois plus tard, la patiente avait une vision de 20/20 dans son œil droit, bien qu’elle ait eu une baisse de la paupière supérieure et ait eu des problèmes de mouvements oculaires, selon le rapport.

L’affaire met en évidence le risque d’infections zoonotiques, ou celles qui passent de l’animal à l’homme ; de tels événements de débordement ont attiré l’attention à la lumière de la pandémie de COVID-19, qui a probablement pour origine un animal sauvage.

Bien que la variole ait été éradiquée, « des orthopoxvirus sont restés dans certaines parties du monde, y compris la variole bovine en Europe et la variole du singe en Afrique centrale et occidentale », a déclaré Kiernan. En effet, cette semaine seulement, deux cas humains de variole du singe ont été signalés au Royaume-Uni, qui ont probablement été acquis à l’étranger, selon la BBC .

« Je soupçonne que les cas de variole humaine resteront rares, mais je me demande si nous pourrions potentiellement voir plus de cas à l’avenir maintenant que les populations sont immunologiquement naïves », a déclaré Kiernan, faisant référence au fait que les gens ne sont plus systématiquement vaccinés contre la variole. vaccin, qui peut avoir fourni une certaine protection contre d’autres orthopoxvirus.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.