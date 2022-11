Une femme appelle le 911 pour signaler de la « viande rose » dans un restaurant de barbecue en Caroline du Nord

Un différend dans un restaurant de barbecue a provoqué un bœuf qui a conduit un client à appeler le 911 pour de la « viande rose ».

Le propriétaire du restaurant a répondu en lui disant que la viande devient rose lorsqu’elle est fumée, donc c’est exactement ce qu’il devrait ressembler.

Le barbecue brouhaha s’est produit au Clyde Cooper’s Barbeque à Raleigh, en Caroline du Nord, la semaine dernière, lorsqu’une cliente nommée Annie Cooke s’est fâchée que la viande de sa commande de barbecue soit rose.

La propriétaire de Clyde Cooper, Debbie Holt, a déclaré à 45secondes.fr Food que Cooke était revenue environ 10 minutes après avoir récupéré sa commande et avait déclaré que ce n’était pas fait.

« J’ai dit: » Oh chéri, c’est le rose de la fumée « , a expliqué Holt. « J’ai dit: » Chérie, c’est fait « et elle ne pouvait pas comprendre. »

Un cliché de la viande fumée « rose » vendue au Clyde Cooper’s Barbeque à Raleigh, en Caroline du Nord. Barbecue Clyde Coopers via Facebook

Holt a déclaré que même d’autres clients à proximité avaient essayé d’expliquer à Cooke qu’il était censé avoir l’air rose, et même s’il était davantage cuit, il serait toujours rose.

« C’est ridicule, surtout parce que nous sommes une ancienne institution établie à Raleigh, donc vous savez que nous savons ce que nous faisons, et ensuite vous me dites que ce n’est pas fait », a déclaré Holt, qui est le propriétaire depuis environ 15 ans dans un restaurant créé en 1938. « Je n’ai pas rencontré quelqu’un d’aussi têtu depuis longtemps. »

Holt a dit qu’elle avait alors offert à Cooke un morceau de poulet à la place et que Cooke était venue le chercher.

Cooke a déclaré à la station de nouvelles locale WRAL qu’elle n’avait rien reçu d’autre ni reçu de remboursement, ce que Holt a contesté, affirmant qu’elle avait Cooke devant la caméra en train de prendre le poulet.

À la suite de l’affrontement au sujet de la viande rose, Cooke a ensuite appelé le 911 après avoir quitté le restaurant parce qu’elle pensait que Holt faisait fi de ses inquiétudes.

« C’est exactement ce que je ressentais – c’est la raison pour laquelle j’ai appelé les flics, parce que je ne pouvais pas récupérer mon argent ou je ne pouvais pas obtenir une autre assiette », a déclaré Cooke à WRAL.

Une transcription de l’appel a été obtenue par WRAL.

« J’avais commandé de la nourriture là-bas et le barbecue est rose », peut-on entendre une femme dire au 911. « Je leur ai demandé soit de la cuisiner davantage, soit d’échanger ma commande. Ils disent que la viande est censée être rose. Je leur ai demandé de modifier ma commande et ils ont dit qu’ils ne me rendaient pas mon argent ou qu’ils n’allaient pas échanger la nourriture.

La police est arrivée mais est rapidement repartie sans aucun problème, selon Holt.

« J’ai vu du coin de l’œil et j’ai pensé: » Seigneur, aie pitié, appelle-t-elle la police? « , A déclaré Holt. « Quand le policier est arrivé, il a eu un petit sourire narquois et a roulé un peu des yeux. J’ai dit que la nourriture était prête, et il a dit: » Je t’ai eu « , s’est retourné et est parti. »

Cooke a ensuite donné au restaurant une critique d’une étoile (maintenant supprimée) sur Google, écrivant également que le fromage dans le macaroni au fromage n’était pas fondu. Clyde Cooper’s a ensuite répondu dans un message Facebook le 4 novembre à propos de l’incident.

« Le macaroni au fromage, dont elle s’est également plainte dans sa critique, contient un mélange de cheddar fumé qui ne fondra pas », a écrit l’établissement. « Cela ne fait qu’ajouter de la saveur. Il y a d’autres fromages dans le roux que nous préparons pour la base du Mac et du fromage qui fondent, puis nous ajoutons le cheddar fumé.

« Nous ne lui avons pas proposé d’autre assiette parce que 1) son argument n’était pas valide – la viande était en fait « faite » et 2) elle n’a rien mentionné de mal avec les accompagnements lorsque nous étions au restaurant. , alors nous lui avons rendu son assiette d’origine et nous n’y avons jamais touché… nous lui avons aussi donné du poulet. »

Cooke a déclaré à WRAL qu’elle envisageait de déposer une plainte au civil.

Dans les jours qui ont suivi la publication du différend, Holt a déclaré que les gens lui envoyaient tous les types d’articles roses, des paniers aux ours en peluche.

« Et puis j’étais dans la ligne de vote aujourd’hui, et avant que vous ne le sachiez, tout le monde dans la région parlait du barbecue rose », a déclaré Holt. « C’était marrant. »