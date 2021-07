Une femme aime tellement White Castle qu’elle avait 100 curseurs à son 100e anniversaire

La centenaire de Saint-Louis Lydia Motchan adore White Castle. Comme, vraiment J’aime ça.

« La mémoire de White Castle fait partie de mon héritage », a déclaré Motchan à 45secondes.fr Food. « Nous avons grandi à l’époque de la Grande Dépression et il était donc difficile pour mon père de trouver un emploi. White Castle était un régal parce que nous pouvions nous le permettre. »

« Un hamburger ne coûte qu’un quart et si vous avez la chance de découper un coupon dans le journal, vous pouvez acheter six pour 25 cents », se souvient Motchan, qui a vécu dans la région de St. Louis toute sa vie. « Ils ont été ramenés à la maison dans un sac en papier brun et ce sont les choses auxquelles je pense toujours dans ma mémoire. »

Ce bâtiment White Castle dans le sud de St. Louis est peut-être neuf, mais c’est le même emplacement que l’ancienne version du restaurant que Motchan fréquentait dès 1930. Bill Motchan

Motchan, né en juillet 1921, a eu 100 ans cette année. Étant donné que sa famille connaissait son amour profond pour White Castle et que la chaîne de hamburgers avait également 100 ans en 2021, ils ont tendu la main pour voir s’ils l’aideraient à célébrer le triple chiffre.

« Nous nous sommes dit: » Que diable, demandons à White Castle s’ils sont intéressés à participer à sa fête d’anniversaire cette année « , a déclaré Bill Motchan, son fils unique, AUJOURD’HUI. » Il s’avère qu’ils l’étaient. «

En plus d’avoir fait don de 100 curseurs originaux White Castle aux festivités, White Castle a remis à Motchan une plaque gravée du message : « En reconnaissance de cette étape importante, nous vous souhaitons un très joyeux 100e anniversaire ! Merci d’être un fidèle affamé ! «

« Notre mission est de créer des moments mémorables chaque jour, alors quand nous avons appris que nous partagions un 100e anniversaire avec Lydia, nous voulions trouver un moyen de célébrer ensemble cette étape importante », a déclaré Jamie Richardson, vice-président de White Castle. Bill Motchan

Et elle est fidèle : Motchan a déclaré que les hamburgers de White Castle avaient l’un de ses parfums préférés au monde.

« Le merveilleux arôme de White Castle dans une automobile est quelque chose d’assez délicieux, » dit-elle. « Il n’y a rien de tel. J’aimerais le mettre en bouteille comme un parfum et le garder, le mettre derrière mes oreilles. Eh bien, peut-être pas. »

Bill a dit que sa mère se fait des amis partout où elle va en discutant avec eux de sa chaîne de restauration rapide préférée. En fait, lorsqu’elle a subi une chirurgie de remplacement de valve cardiaque plus tôt cette année, une infirmière lui a apporté une douzaine de curseurs de White Castle pendant sa convalescence.

« Si je ne connais pas les gens où que je sois – tout le monde connaît White Castle et beaucoup de gens ont eu la chance d’apprécier White Castle – alors je parle de White Castle avec beaucoup d’enthousiasme », a déclaré Motchan. « Chaque fois que nous en parlons, cela fait toujours une merveilleuse réminiscence. Lorsque vous avez quelques minutes pour parler de choses amusantes et de choses délicieuses, vous le faites. »

L’un des premiers emplois de Motchan était en tant que secrétaire du bulletin hebdomadaire « The Sporting News ». Au cours de son emploi là-bas, elle a assisté à un match des Cardinals / Browns World Series en 1944. Bill Motchan

La commande standard du château blanc de Motchan consiste en deux curseurs originaux avec beaucoup de poivron et d’oignons doubles, commandés avec une touche de menu secrète : chignon. Et elle aime les frites, pas de ketchup.

« J’aimerais pouvoir avoir des oignons triples », a admis Motchan. « Mais je ne sais pas si cela va arriver parce que je ne pense pas qu’ils voudraient dépenser tous leurs bénéfices sur mes oignons. »

En rapport

Lorsqu’on lui a demandé si, en tant que personne qui a vécu pendant un siècle entier, elle dirait aux gens de moins se soucier d’une alimentation saine et d’opter pour le cheeseburger, elle a répondu : « Certainement ! chose ? Oui et oui. »

« Nous avions l’habitude de les appeler bombardiers du ventre », a-t-elle ajouté. « Je suppose qu’ils bombardent le ventre de certaines personnes, mais ils n’ont jamais bombardé le mien. Ils me frappent toujours le ventre de manière bienvenue. Il n’y a rien de tel. »