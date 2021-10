Une famille de l’Indiana reçoit un vaccin COVID au lieu d’un vaccin contre la grippe à Walgreens

Une famille d’Evansville, dans l’Indiana, pensait avoir reçu son vaccin annuel contre la grippe lorsque les employés de Walgreens leur ont téléphoné pour leur dire qu’il y avait eu une confusion.

La famille de quatre personnes dénonce maintenant l’erreur et demande que la chaîne de pharmacies soit tenue pour responsable.

La famille Evansville a reçu le vaccin COVID-19 au lieu du vaccin contre la grippe.

La famille de quatre personnes, qui comprenait un fils de 4 ans et une fille de 5 ans, a été choquée par l’erreur et s’est rapidement précipitée chez un cardiologue pédiatrique pour savoir si leurs enfants allaient bien.

Les enfants de 4 et 5 ans sont actuellement malades, souffrant des effets secondaires de la réception de doses adultes du vaccin.

« Walgreens m’a appelé pour me dire qu’il y avait eu confusion, nous n’avons pas reçu le vaccin contre la grippe », a déclaré Alexandra Price, la mère des deux enfants.

«Et je me dis bien qu’avons-nous obtenu? Et il était comme si nous avions reçu le vaccin Covid19, et instantanément, je me suis dit, eh bien, qu’est-ce que cela signifie pour mes enfants… ? »

Le vaccin COVID-19 n’a pas été approuvé pour les enfants de moins de 12 ans.

Les vaccins sont connus pour avoir des effets secondaires car le corps crée une défense contre la nouvelle protéine dans leur corps, mais COVID-19 n’a pas encore été approuvé pour les enfants.

Pfizer-BioNTech a récemment annoncé que ses données prouvent que le vaccin est sûr et efficace chez les enfants âgés de 5 à 11 ans – le seul problème est qu’ils ont testé un tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes.

Le cardiologue a dit aux parents que la fille souffrait d’hypertension artérielle et que le garçon souffrait de tachycardie – une fréquence cardiaque plus élevée que la normale.

Alexandra a écrit à propos de l’incident sur Facebook, en disant : « On nous a dit ‘désolé… une erreur a été commise. VOUS PARIEZ VOTRE A– UNE ERREUR A ÉTÉ COMMISE !!!!! [The couple’s son] fait de la fièvre… le plus élevé était de 100,5… il a baissé depuis l’ibuprofène à 99,9 ! Sérieusement…..recommandations sur un avocat ?????!!! »

L’avocat spécialisé en dommages corporels Daniel Tuley représente la famille Price, et bien qu’aucune poursuite n’ait été intentée contre Walgreens jusqu’à présent, son bureau a répondu à une enquête en déclarant qu’il publierait une déclaration.

Quelqu’un sur le poste d’Alexandra avait demandé si elle et son mari avaient déjà été vaccinés, ce qu’elle a confirmé, affirmant que le troisième coup « est comme notre coup de rappel ».

Walgreens a répondu à la confusion des vaccins.

« La sécurité des patients est notre priorité absolue, et en raison des lois sur la protection de la vie privée, nous ne pouvons pas commenter des événements spécifiques aux patients », a déclaré une porte-parole de Walgreens dans une déclaration au Courier & Press après avoir été approchée au sujet de l’incident.

« Mais de manière générale, de tels cas sont rares et Walgreens prend ces questions très au sérieux », a-t-elle déclaré.

« En cas d’erreur, notre première préoccupation est toujours le bien-être de nos patients. Notre procédure de vaccination en plusieurs étapes comprend plusieurs contrôles de sécurité pour minimiser les risques d’erreur humaine et nous avons examiné ce processus avec notre personnel de pharmacie afin d’éviter de tels événements. »

Malheureusement pour les deux enfants qui sont tombés malades, ces mesures de sécurité n’ont pas empêché l’erreur humaine.

Depuis que l’incident s’est produit, cependant, Alexandra a régulièrement mis à jour les gens de son Facebook sur les conditions des enfants.

Lundi, WFIE a rapporté que les prix disent que le garçon de 4 ans a été malade avec de la fièvre et de la toux et que la fille de 5 ans a développé de la fièvre.

Jusqu’à présent, aucune poursuite n’a été déposée, mais l’avocat a conseillé à la famille Price de cesser de répondre aux questions sur l’incident en vue d’un communiqué de presse.

