Une expérience de restauration réelle a inspiré les créateurs du menu

Un événement de narration à travers la nourriture a incité les scénaristes de The Menu à proposer l’idée du film.

Initialement publié en novembre 2022, Le menu suit Margot (Anya Taylor-Joy) et Tyler (Nicholas Hoult) alors qu’ils assistent à une expérience de restauration exclusive sur une île privée. Un chef énigmatique, incarné par Ralph Fiennes, dirige le restaurant, connu pour son style de présentation théâtral mais effrayant. Le grand rebondissement commence lorsque le rythme de chacun des parcours devient violent et dérangeant. Pour rester en sécurité pendant le dîner, les invités doivent suivre les règles du chef lors d’une soirée remplie d’horreur.





Le film est maintenant disponible sur HBO Max et est probablement l’une des comédies noires les plus réfléchies de l’année écoulée. Le réalisateur Mark Mylod a déjà travaillé sur des émissions comme Jeu des trônes et Succession avant de barrer Le menu.

Selon une récente interview accordée à Bon Appétit, les scénaristes Will Tracy et Seth Reiss ont expliqué comment une histoire vraie a inspiré l’intrigue de Le menu. Au cours de la conversation, Tracy a révélé que le concept avait été influencé par un restaurant gastronomique qu’il avait visité sur une île norvégienne isolée. Selon ses mots, l’événement de narration à travers la nourriture l’a rendu claustrophobe d’une manière similaire au film, où les invités étaient « pris en otage » pendant plusieurs heures à chaque repas.

« Le restaurant n’était pas Fäviken, mais comme Fäviken. Il y a quelque chose d’implacable dans tous ces menus de dégustation. Vous ne pouvez pas partir. Vous êtes pris en otage par une histoire qu’ils racontent pendant des heures. »





Il est courant que de nombreuses personnes aient des idées fausses sur l’industrie alimentaire et sur ce que signifie être un grand chef. Par conséquent, il est fascinant de voir comment l’histoire derrière Le menu explore ces concepts tout en brisant les mythes et la pression d’être cuisinier. Cela peut sembler étrange, mais le récit transmet également la passion et le dévouement de chaque personnage impliqué dans la préparation de la nourriture.

Pourtant, les deux scénaristes ont précisé que Le menu est avant tout une satire et une réussite. Ils disent qu’une partie de ce qui a rendu leur travail dynamique sur Le menu était leurs opinions divergentes sur la nourriture. Tracy a déclaré qu’il s’identifiait comme un fin gourmet puisqu’il cuisinait à la maison et planifiait des vacances autour de la nourriture. Quant à Reiss, il apprécie la fine cuisine et le flair artistique des restaurants haut de gamme.

« Le chef et le personnel, ils veulent faire plaisir aux clients. Il y a une certaine impulsion humaine à apprécier d’être servi.

