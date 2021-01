Une exoplanète géante gazeuse avec une orbite étrangement longue peut porter des indices sur notre système solaire

Les scientifiques ont réussi à mesurer à la fois la taille et l’orbite d’une exoplanète géante gazeuse à près de 1300 années-lumière de la Terre. Surnommée GOT ‘EM-1b, qui signifie Giant Outer Transiting Exoplanet Mass, la planète est environ cinq fois la masse de Jupiter.

Habituellement, les scientifiques ont du mal à mesurer la taille des planètes gazeuses géantes, comme Jupiter et Saturne, car elles sont loin des étoiles sur lesquelles elles gravitent. Pourtant, cette planète est apparue dans ce que les chercheurs appellent notre «voisinage solaire» en 2010, lorsque le télescope spatial Kepler de la NASA a découvert l’objet pour la première fois. Les astronomes ont ensuite remarqué des diminutions périodiques de la luminosité d’une étoile proche, appelée Kepler-1514, qui a informé les chercheurs de la possibilité d’orbiter des planètes.

L’équipe de recherche de l’Université de Californie à Riverside a découvert que la planète, officiellement nommée Kepler-1514b d’après son étoile mère, a une orbite inhabituellement longue de 218 jours. « Prendre 218 jours pour orbiter une étoile est un ordre de grandeur plus long que la plupart des exoplanètes géantes que nous avons mesurées », a déclaré Paul Dalba, l’astronome qui a dirigé la recherche, dans un communiqué de UC Riverside fourni à 45secondes.fr. Sur les milliers de planètes que Kepler a découvertes, seules quelques dizaines ont eu des orbites de 200 jours ou plus.

Il est possible qu’en savoir plus sur l’EM-1b de GOT et les planètes géantes comme cela puisse nous en dire plus sur le système solaire. « Cette planète est comme un tremplin entre les planètes géantes de notre propre système solaire, qui sont très éloignées de notre soleil, et d’autres géantes gazeuses qui sont beaucoup plus proches de leurs étoiles », a déclaré Dalba.

La découverte d’une planète géante qui ne s’est pas rapprochée de son étoile au fil du temps servira d’analogue aux géantes gazeuses de notre système solaire et nous dira à quel point notre système solaire est normal dans sa stabilité et son développement. Les astronomes pensent que Jupiter pourrait protéger la Terre d’autres objets dans l’espace qui pourraient autrement avoir un impact sur notre planète, donnant à notre «marbre bleu» une stabilité relative.

Malheureusement, il est difficile de trouver des analogues à Jupiter et Saturne, les scientifiques sont donc ravis d’en savoir plus sur l’EM-1b de GOT.

Dalba et son équipe ont présenté leurs recherches à la 237e réunion de l’American Astronomical Society et ont détaillé leur découverte dans un article accepté pour publication dans l’Astronomical Journal.

