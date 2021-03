Une étude révèle que 40% des jeunes adultes pourraient être dépendants du mobile

De plus en plus de jeunes sont dépendants de leur smartphone.

S’il existe aujourd’hui un produit technologique indispensable pour la majorité de la population, c’est sans aucun doute le smartphone. Parce que peu importe où nous allons ou ce que nous faisons à ce moment-là, l’appareil mobile nous accompagne toujours au point que beaucoup de gens ne peuvent pas s’en passer.

Parce que oui, Il y a une addiction aux smartphones et c’est de plus en plus inquiétant. Il y a quelques années, nous avons révélé qu’une étude affirmait qu’un quart des jeunes étaient littéralement dépendants de leur smartphone. C’était à l’époque parce qu’un nouveau studio fait monter les enchères.

Pas sans mon mobile: 40% des jeunes adultes pourraient être accros au smartphone

L’University College London est en charge de cette étude dans laquelle il déclare qu’une grande partie des étudiants universitaires d’aujourd’hui il est accro à son terminal mobile.

Pour l’affirmer, ont étudié la relation entre l’utilisation du smartphone et la qualité du sommeil chez 1043 personnes âgées de 18 à 30 ans. Après avoir analysé les données, ils sont arrivés à la conclusion que près de 40% des jeunes adultes sont dépendants des smartphones et que, par conséquent, leur qualité de sommeil n’est pas recommandée.

L’étude stipule que:

35,7% des hommes interrogés étaient dépendants des téléphones portables tandis que dans le cas des femmes, 40,1%. Parmi ceux-ci, 42,2% avaient moins de 21 ans, 34,2% avaient entre 22 et 25 ans et 28% avaient plus de 26 ans.

Sommes-nous de plus en plus dépendants des smartphones? Il est évident qu’un smartphone aujourd’hui c’est bien plus qu’un simple instrument avec lequel passer un appel téléphonique ou communiquer via des messages texte. Pour beaucoup, c’est un outil de loisir (regarder des films, surfer sur Internet, consommer du contenu multimédia) et pour beaucoup d’autres son outil de travail.

4 mauvaises habitudes avec votre mobile que vous devez couper maintenant

Maintenant bien, comme tout dans la vie, les excès sont mauvais et utiliser le smartphone pendant de nombreuses heures à la fois est également mauvais. Donc, si l’un d’entre vous pense faire partie des 40% de toxicomanes … mieux vaut mettre le téléphone dans un tiroir et acheter un téléphone non intelligent.

