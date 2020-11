Une étude de la NASA révèle qu’il y a eu une baisse de près de 20% des niveaux mondiaux de dioxyde d’azote en raison du verrouillage du COVID-19

Tendance FP19 nov.2020 14:57:09 IST

Dès que la pandémie nous a frappés et que les gouvernements de tous les pays ont imposé des verrouillages, une réduction significative des polluants atmosphériques a été remarquée. Maintenant, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a un chiffre exact de l’écart de pollution cette année.

Les données révèlent combien de pollution se serait produite si nous n’étions pas confrontés à une pandémie et le pourcentage de baisse des émissions de dioxyde d’azote dans différents pays par rapport à leur pourcentage d’émission habituel.

À l’aide de modèles informatiques, les scientifiques ont découvert que depuis février de cette année, les restrictions pandémiques ont réduit les concentrations mondiales de dioxyde d’azote de près de 20 pour cent. Parlant de l’importance de réduire les niveaux de dioxyde d’azote dans l’air, la NASA déclaration déclare que les polluants atmosphériques sont «principalement produits par la combustion de combustibles fossiles utilisés par l’industrie et les transports» et comme il y a eu un arrêt soudain dans les deux au plus fort de la pandémie, une baisse significative du niveau a été observée.

Le chercheur de la NASA Christoph Keller, qui était le chef du projet, a déclaré dans une déclaration que tout le monde savait que «les verrouillages allaient avoir un impact sur la qualité de l’air», mais il était difficile de «quantifier dans quelle mesure ce changement est lié aux mesures de verrouillage, par rapport à la saisonnalité générale ou à la variabilité de la pollution».

Le problème avec la création d’un modèle informatique pour étudier les données annuelles est qu’il n’y a pas deux années identiques et que le modèle doit donc tenir compte des différentes variables. Les chercheurs ont collecté des données dans 46 pays et reçu des mesures de composition atmosphérique toutes les heures en temps quasi réel. Montrant des changements significatifs, 50 des 61 villes analysées (calculées au niveau de la ville) montrent des réductions de dioxyde d’azote comprises entre 20 et 50%.

Keller a avoué qu’il était un peu surpris par les résultats car il pensait que les chiffres auront une plus grande influence sur les efforts déployés pour contrôler la pollution atmosphérique au cours de la dernière décennie. Mais l’étude a clairement montré des signes d’une «contribution significative du comportement humain».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂