Une étude affirme que Google extrait 20 fois plus de données d’Android qu’Apple d’iOS

Google a contesté les résultats de cette étude.

La confidentialité est un problème qui de plus en plus d’utilisateurs de terminaux mobiles sont concernés, à la fois Android et iOS, en raison du grand nombre de informations révélées par les données qu’ils collectent Google et Apple.

En ce sens, il faut noter que, depuis quelque temps déjà, l’entreprise basée à Mountain View a intensifié les mesures pour protéger notre vie privée comme l’annonce qu’il cessera de consulter notre historique de navigation pour nous montrer de la publicité.

Mais en attendant, nous continuons à recevoir des nouvelles mitigées comme ça un groupe d’utilisateurs a poursuivi Google pour «nous espionner» même avec le mode incognito activé.

De son côté, Apple, depuis la fin de l’année dernière, a resserré sa politique de confidentialité pour les applications de l’App Store via l’utilisation d’étiquettes de confidentialité.

Mais maintenant, une étude récente révèle que Google collecte 20 fois plus de données d’Android qu’Apple d’iOS, quelque chose avec lequel l’entreprise du plus grand moteur de recherche au monde a déjà affirmé que n’est pas d’accord.

Ce sont toutes les données que Google et Apple collectent

Grâce à des collègues d’Ars Technica, nous avons eu accès à une étude de Douglas Leith, chercheur au Trinity College en Irlande, dans laquelle analyse les données collectées par Google et Apple auprès de leurs utilisateurs grâce à iOS et Android.

Leith a fait ses mesures à l’aide d’un Google Pixel 2 avec Android 10 et un iPhone 8 avec iOS 13.6.1 mesurer la quantité de données collectées par ces appareils dans les situations suivantes:

Au premier démarrage après une réinitialisation d’usine.

Lorsqu’un SIM .

. Quand un téléphone était inactif .

. Lorsque l’écran de réglage .

. Quand l’emplacement était activé ou désactivé .

. Lorsque l’utilisateur s’est connecté au magasin d’applications Pre installé.

Les résultats de ces mesures ont été que iOS et Android transmettent des données de télémétrie à leurs propriétaires, même lorsque un utilisateur n’est pas connecté ou lorsqu’il a configuré son appareil pour ne pas partager ces données. Les deux systèmes d’exploitation mobiles envoient des données à Google et à Apple lorsqu’une personne effectue des tâches aussi simples que insérer une carte SIM ou naviguer dans les paramètres de votre terminal mobile. En fait, lorsque notre smartphone est inactif, ce continue de se connecter à votre serveur backend toutes les 5 minutes.

Mais ce n’est pas seulement le système d’exploitation qui collecte nos données, mais aussi les applications préinstallées sur notre mobile le font, même si ces applications n’ont pas été ouvertes ou utilisées. Premièrement, iOS a automatiquement envoyé des données à Apple depuis Siri, Safari et iCloud, tandis qu’Android a fait de même avec Chrome, YouTube, Google Docs, Safety Hub, Google Messenger, l’horloge de l’appareil et la barre de recherche Google.

Sur la base de ces informations, cette étude indique que Google collecte jusqu’à 20 fois plus de données auprès de ses utilisateurs qu’iOS et pour cela est pris en charge par les données suivantes:

Lorsque nous démarrons un terminal mobile pour la première fois, Android envoie Googe 1 Mo de données alors qu’iOS envoie juste Apple 42 Ko de données .

alors qu’iOS envoie juste Apple . Avec le smartphone inactif, Android envoie 1 Mo de données vers Google toutes les 12 heures , alors qu’iOS envoie uniquement Apple 52 Ko dans le même laps de temps.

, alors qu’iOS envoie uniquement Apple dans le même laps de temps. Aux États-Unis, Android collecte autour de 1,3 To de données toutes les 12 heures, un montant qui dans le cas d’iOS est réduit à 5,8 Go.

Google n’est pas d’accord avec cette étude et explique pourquoi

En réponse à cette enquête, un porte-parole de Google a déclaré qu’il y avait défauts de méthodologie dans cette étude pour mesurer le volume de données et, que, par conséquent, ils ne sont pas d’accord avec les conclusions de la même chose. De même, il soutient également que la collecte de données par un système d’exploitation est une fonction de base de tout appareil connecté à Internet, car il permet de mettre à jour le logiciel de celui-ci, que les services fonctionnent correctement et que le téléphone mobile est sûr et fonctionne efficacement.

